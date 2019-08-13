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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Fitness

Güçlü Kaslar İçin 6 Hareket

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Güçlü Kaslar İçin 6 Hareket

"Güçlü kaslar için uygulanacak 6 farklı hareketi Kuvvet Kazanım ve Fonksiyonel Antrenman Uzmanı Melih Hancıoğlu anlattı."

Günümüzde, yoğun iş temposundan sağlıksız beslenmeye kadar uzanan birçok farklı etken vücut direncimizi azaltıyor. Vücut direncimizin düşmesi zamanla kaslarımızın zayıflamasına yol açıyor. Bu durum, duruş bozukluğuna neden olduğu gibi yaşam kalitemizi de etkiliyor. İşte bu duruma yönelik 6 farklı hareket...

Güçlü Kaslar İçin 6 Hareket

1. Battle Ropes

Kişinin vücut ağırlığına göre halatlar kullanılır. Halatların eş zamanlı sallanması, sırt ve kol kaslarını kuvvetlendirirken metabolik dayanıklılığı geliştirir. Uygulanması ; bacaklar bükülü ve sırt dik bir konumda iken halatlar eş zamanlı olarak dalgalandırılır.

2. Front Squat

Omuzların üzerine alınan ağırlık ile kişinin dik ve sabit durması sağlanır. Kalça ve bacak kaslarını kuvvetlendirmesinin yanı sıra arka kol, kanat, omurga ve el bileğinin esnekliğini arttır. Uygulanması: Bar omuzların üzerinde, dirsekler yukarı doğru kaldırılır, gövde dik bir pozisyonda durur. Topuklar yere sağlam basarken dizler ve kalça gerilerek 90 derecelik çökme derinliğine indirilir.

Güçlü Kaslar İçin 6 Hareket

3. Pistol Squat

Tek bacak squatı olarak da bilenen bu harekette alet kullanılmamaktadır. Denge ve esnekliği arttırırken, bacak kaslarını güçlendirir. Uygulanması: Vücut olabildiğince dik bir şekilde tutularak tek bacak üzerine çömelirken diğer bacak ve kollar paralel bir şekilde uzatılır. Bakışlar ileriye odaklı olmalıdır.

4. Ayaklar Asılı Mekik

Barfiks çubuğu yardımıyla yer çekimine karşı konularak kişinin vücut ağırlığını kaldırabilmesidir. Tüm vücudu çalıştırırken özellikle karın kaslarının gelişimine katkı sağlar. Uygulanması: Ayaklar barfiks çubuğuna sabitlenir. Baş aşağı bir pozisyonda düzenli nefes aralıkları ile kişi kendisini indirip kaldırır.

Güçlü Kaslar İçin 6 Hareket

5. Box Jump

Yüksek sağlam bir kutu yardımıyla yapılır. Bu hareket bedenin denge ve dayanıklılığını arttırırken bacak ve merkez kaslarının gelişimini sağlar. Uygulaması: Bacaklar omuz genişliğinde açılır. Kollar ileri ve geriye doğru hareket ettirilerek yeterli sıçramayla kutuya atlanır

6. Tire Flips

Büyük ağır lastik yardımıyla tüm vücut kasları üzerinde etkili olan bir harekettir. Güç ve dayanıklılığı arttırır. Uygulanması: Squat pozisyonunda parmaklar lastiğin altına yerleştirilir. Ayağa kalkarken lastik yukarı doğru kaldırılır. Kalkış anında öncelikle bacaklar kullanılır. Çekme pozisyonunda olan eller itme pozisyonuna getirilir.

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