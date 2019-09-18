'Gribin Şifası Aşıda Değil, Doğada'
"Kış mevsimi yaklaşırken özellikle çocuklar arasında hızla yayılan grip virüsüne karşı grip aşısı yaptırmanın koruyucu olmadığına, hatta ciddi yan etkileri bulunduğuna dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, gripten korunmak için şifanın aşıda değil, doğada olduğuna dikkat çekiyor."
Hekimler bile inanmıyor
Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, hekimlerin sadece yüzde 14’ünün grip aşısı yaptırdığını, yüzde 86’sının ise grip aşısı yaptırmadığını ortaya koyuyor. Bilimsel ölçekte yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar ortadayken, hekimlerin bile yaptırmaktan kaçındığı bir aşıyı neden kendinize, ailenize ve çocuğunuza yaptırasınız ki?
Bağışıklık sisteminizi güçlendirin
Gripten korunmak için grip aşısı yaptırmak yerine, bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesi ve hijyen kurallarının dikkate alınması gerekiyor. Daha önce geçirilen griplerle bağışıklık sistemimiz de gelişir. Yani, daha önce sık sık grip virüsüne temas edenlerin, temas etmeyenlere göre gribe karşı dirençleri daha yüksektir. Sadece düzenli el yıkama alışkanlığı edinmek ve kapalı ortamların düzenli olarak havalandırılmasını sağlamak bile, grip salgınlarından korunmada oldukça önemlidir. Ellerinizi sadece her gün düzenli ve sık sık zeytinyağlı sabunla yıkamak bile gripten yüzde 70 oranında sizi koruyabilir.
Fermente edilmiş gıdalardan faydalanın
Evde yaptığınız turşu, yoğurt, sirke ve şalgam suyunu sofranızda bol bol bulundurun. Düzenli olarak kelle paça içmeyi de ihmal etmeyin.
Grip olduktan sonra kısa sürede iyileşmek için yapılması gerekenleri ise şöyle sıralayabiliriz;
Mutlaka istirahat edin.
Bol miktarda sıvı tüketin.
Bulunduğunuz mekânı sık sık havalandırın.
Bol bol kelle paça, işkembe ve tarhana çorbası için. Bunlar, bağışıklığınızı destekleyen fermente gıda içeren çorbalardır.
Kapari turşusunu bolca tüketin. Kapari antiviraldir, virüsleri öldürür.
Zencefil, adaçayı ve karanfil ile kimyasala son!
Çok sık grip oluyorsanız bitkilerden faydalanın. Zencefil, ada çayı ve karanfil ile vücudunuza kimyasal almadan doğal kürlerle vücudunuzu destekleyebilirsiniz.
Grip çayı kürü tarifi
Malzemeler:
Kuru kök zencefil
3 diş karanfil
1 tatlı kaşığı tıbbı adaçayı
Hazırlanışı:
Başparmağınızın bir boğumu kadar kuru kök zencefil ve 3 diş karanfili 1 su bardağı kaynamakta olan suyun içine atın. 6 dakika ağzı kapalı olarak kaynatın. Altını kapattıktan sonra 1 tatlı kaşığı tıbbi adaçayı ekleyin. Tekrar ağzını kapatın ve kaynatmadan 10 dakika demlenmeye bırakın. Soğutmadan için. Yetişkinler bu grip çayından 2 saatte bir, 1 su bardağı ölçüsünde içebilirler. Çocuklar için 1 çay bardağı ölçüsünde verilmelidir.
Bağışıklık sistemini destekleyen çay tarifi
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı ıhlamur
1 tatlı kaşığı yeşil çay
1 tatlı kaşığı meyan kökü
1 limonun suyu ve kabuğu
250 cc kaynar su
Hazırlanışı:
Malzemeleri porselen ya da cam bardağa koyup üzerine kaynar su ekleyin. Demlenmesi için 10 dakika bekleyip için. Günde 4-5 fincan tüketebilirsiniz.