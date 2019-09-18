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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

'Gribin Şifası Aşıda Değil, Doğada'

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'Gribin Şifası Aşıda Değil, Doğada'

"Kış mevsimi yaklaşırken özellikle çocuklar arasında hızla yayılan grip virüsüne karşı grip aşısı yaptırmanın koruyucu olmadığına, hatta ciddi yan etkileri bulunduğuna dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, gripten korunmak için şifanın aşıda değil, doğada olduğuna dikkat çekiyor."

Hekimler bile inanmıyor

Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, hekimlerin sadece yüzde 14’ünün grip aşısı yaptırdığını, yüzde 86’sının ise grip aşısı yaptırmadığını ortaya koyuyor. Bilimsel ölçekte yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar ortadayken, hekimlerin bile yaptırmaktan kaçındığı bir aşıyı neden kendinize, ailenize ve çocuğunuza yaptırasınız ki?

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Gripten korunmak için grip aşısı yaptırmak yerine, bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesi ve hijyen kurallarının dikkate alınması gerekiyor. Daha önce geçirilen griplerle bağışıklık sistemimiz de gelişir. Yani, daha önce sık sık grip virüsüne temas edenlerin, temas etmeyenlere göre gribe karşı dirençleri daha yüksektir. Sadece düzenli el yıkama alışkanlığı edinmek ve kapalı ortamların düzenli olarak havalandırılmasını sağlamak bile, grip salgınlarından korunmada oldukça önemlidir. Ellerinizi sadece her gün düzenli ve sık sık zeytinyağlı sabunla yıkamak bile gripten yüzde 70 oranında sizi koruyabilir.

Fermente edilmiş gıdalardan faydalanın

Evde yaptığınız turşu, yoğurt, sirke ve şalgam suyunu sofranızda bol bol bulundurun. Düzenli olarak kelle paça içmeyi de ihmal etmeyin. 

Grip olduktan sonra kısa sürede iyileşmek için yapılması gerekenleri ise şöyle sıralayabiliriz;

Mutlaka istirahat edin.

Bol miktarda sıvı tüketin.

Bulunduğunuz mekânı sık sık havalandırın.

Bol bol kelle paça, işkembe ve tarhana çorbası için. Bunlar, bağışıklığınızı destekleyen fermente gıda içeren çorbalardır.

Kapari turşusunu bolca tüketin. Kapari antiviraldir, virüsleri öldürür.

Zencefil, adaçayı ve karanfil ile kimyasala son!

Çok sık grip oluyorsanız bitkilerden faydalanın. Zencefil, ada çayı ve karanfil ile vücudunuza kimyasal almadan doğal kürlerle vücudunuzu destekleyebilirsiniz.

Gribin Şifası Aşıda Değil, Doğada

Grip çayı kürü tarifi

Malzemeler:

Kuru kök zencefil

3 diş karanfil

1 tatlı kaşığı tıbbı adaçayı

Hazırlanışı:

Başparmağınızın bir boğumu kadar kuru kök zencefil ve 3 diş karanfili 1 su bardağı kaynamakta olan suyun içine atın. 6 dakika ağzı kapalı olarak kaynatın. Altını kapattıktan sonra 1 tatlı kaşığı tıbbi adaçayı ekleyin. Tekrar ağzını kapatın ve kaynatmadan 10 dakika demlenmeye bırakın. Soğutmadan için. Yetişkinler bu grip çayından 2 saatte bir, 1 su bardağı ölçüsünde içebilirler. Çocuklar için 1 çay bardağı ölçüsünde verilmelidir.

Bağışıklık sistemini destekleyen çay tarifi 

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı ıhlamur

1 tatlı kaşığı yeşil çay

1 tatlı kaşığı meyan kökü

1 limonun suyu ve kabuğu

250 cc kaynar su

Hazırlanışı:

Malzemeleri porselen ya da cam bardağa koyup üzerine kaynar su ekleyin. Demlenmesi için 10 dakika bekleyip için. Günde 4-5 fincan tüketebilirsiniz.

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