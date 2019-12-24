Greyfurtun Faydaları Nelerdir? Kimler Greyfurt Yememeli?

Greyfurt, antioksidan ve lif açısından oldukça zengin tropik bir meyvedir. Yapılan araştırmalar greyfurtun zayıflatmadan kalp hastalıkları riskini azaltmaya kadar pek çok faydası olduğunu gösteriyor. İşte greyfurtun faydaları ve daha pek çok merak ettiğiniz sorunun yanıtı…

Greyfurtun Faydaları Nelerdir?

Kalorisi düşük bir meyve olan greyfurt diyet dostudur. Bolca lif ve 15’ten fazla vitamin ve mineral içerir.

Yarım greyfurtun besin değeri:

25 kalori

13 gram karbonhidrat

1 gram protein

C Vitamini: Günlük ihtiyacın %64’ü

A vitamini: Günlük ihtiyacın %28’i

Potasyum: Günlük ihtiyacın %5’i

Folat: Günlük ihtiyacın %4’ü

Magnezyum: Günlük ihtiyacın %3’ü

Düzenli greyfurt tüketmek bağışıklık sistemini destekler. C vitamini açısından en zengin meyvelerden olan greyfurt, hücreleri zararlı bakteri ve virüslerden korur. Ayrıca greyfurt tüketimi hastalıklardan daha hızlı iyileşmeye yardımcıdır.

Yarım greyfurt 2 gram lif ihtiva eder. Yapılan araştırmalara göre sindirim süresini artıran lifler sayesinde greyfurt iştah kontrolü için etkili meyvelerden biridir.

Düzenli greyfurt tüketimi kalbe de faydalıdır. Yüksek tansiyon ve kolesterole iyi geldiği söylenmektedir.

Greyfurt böbrek taşı oluşumunu önleyici etki gösterir. Aşırıya kaçmayan düzenli tüketimi önerilmektedir.

Kimler Greyfurt Yememeli?

Greyfurt bazı ilaçlar ile birlikte tüketildiğinde etkileşime girebilir. İlaçlar normal şartlarda, bağırsakta ve karaciğerde bulunan CYP450 enzimiyle parçalanıyor. Greyfurt bu enzimin bir türü olan CYP3A4 enziminin yok olmasına sebep olur. Bu durumda ilacın etkisi artarken parçalanması gecikiyor. İlacın etken maddeleri kanda birikerek yüksek doz etkisi yaratıyor ve ilaç zehirlenmesine neden olabiliyor.

Greyfurt ile Alınmaması Gereken İlaçlar

Tansiyon ilaçları

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

Epilepsi ilaçları

Kolesterol düşürücü ilaçlar

Alerji ilaçları

Nezle-grip ilaçları

Kalp ilaçları

İlaç Alımı ve Greyfurt Tüketimi Arasındaki Süre Ne Olmalı?

Greyfurt ve ilaç alımı ile ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki 250 ml denk gelen bir bardak greyfurt suyu veya eşdeğerdeki meyve ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Söz konusu etkiler en az 12 saat sürdüğünden özellikle antibiyotik kullanmadan önce greyfurt tüketmemek öneriliyor. Bu konuda uzmanların yorumu oldukça açık: Bu ilaçları tüketiyorsanız greyfurt suyu içmeyin.