Granz 2020 Yaz Koleksiyonu

Özellikle son yıllarda İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya hatta İsviçre gibi Avrupa’nın beşiği olan ülkelerden büyük ilgi gören Granz ürünleri renk sıkalasıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Katalog çekimlerini tamamlayan marka birbirinden farklı renkleri ve desenleriyle bu yaz da tatilcilerin gözdesi olmaya hazırlanıyor.