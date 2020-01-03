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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Granz 2020 Yaz Koleksiyonu
Koleksiyonlar

Granz 2020 Yaz Koleksiyonu

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Granz 2020 Yaz Koleksiyonu

"Avrupa’nın pek çok ülkesinde mayolarıyla tanınan Granz Tekstil, 2020 yaz kreasyonunu tanıttı. Yeni sezon hazırlıklarını Bodrum’da gerçekleştirilen çekimlerle tamamlayan firmanın kataloğunda İrlandalı model Lidia Eckert yer aldı."

Özellikle son yıllarda İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya hatta İsviçre gibi Avrupa’nın beşiği olan ülkelerden büyük ilgi gören Granz ürünleri renk sıkalasıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Granz 2020 Yaz Koleksiyonu

Katalog çekimlerini tamamlayan marka birbirinden farklı renkleri ve desenleriyle bu yaz da tatilcilerin gözdesi olmaya hazırlanıyor.

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