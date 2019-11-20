Göz Çevresindeki Kırışıklıklara Karşı 4 Altın İpucu
"Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferda Çiftçi, göz çevresinde oluşan kırışıklıkların nedenleri ile bu kırışıklıklara karşı alınabilecek basit önlemleri anlattı."
Göz çevresindeki kırışıklıklara sebep olan faktörler nelerdir?
Göz çevresi cilt en ince deriye sahip bölgedir ve hareketli yapısı sebebiyle sarkma ve kırışmaya yatkındır. Cildin sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini sağlayan elastin ve kolajen yıllar içinde azaldığı için en erken kırışmaya başlayan yer göz çevresidir. Bu kırışıklıklar yaşlanmanın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Kaz ayakları sadece yaşlılık belirtisi değildir. Göz çevresindeki kırışıklıklara sebep olan faktörler şunlardır:
-Güneş ışınlarına karşı gözleri ve göz çevresini koruyamamak
-Genetik yatkınlık
-Gözleri kısarak bakmak
-Uyku düzensizliği
-Gözleri ovuşturmak
-Fazla mimik yapmak
-Yüzüstü yatmak
-Alerjik reaksiyonlar
Göz çevresindeki kırışıklıklara karşı 4 altın ipucu:
1. Göz ve göz çevresini tamamen kaplayan UV filtreli güneş gözlüklerini tercih edin.
2. Her mevsim güneş koruyucu krem kullanın.
3. Işığa uyum sağlayan, renk kontrastını artıran ve göz kısmayı azaltan yeni nesil gözlük ve kontakt lensleri tercih edin.
4. Cildinizi nemlendirmek için bol bol su için.
Gülümsemek göz çevresinde kırışıklığa sebep olur mu?
Gülümsemek de göz çevresinde kırışıklığa sebep olabilir. Buna rağmen yukarıdaki ipuçlarını uygulayarak göz çevresinde oluşabilecek kırışıklıkların derinleşmesini engelleyebilirsiniz.