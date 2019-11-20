Göz Çevresindeki Kırışıklıklara Karşı 4 Altın İpucu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Reçeteleri Göz Çevresindeki Kırışıklıklara Karşı 4 Altın İpucu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Göz Çevresindeki Kırışıklıklara Karşı 4 Altın İpucu
Güzellik Reçeteleri

Göz Çevresindeki Kırışıklıklara Karşı 4 Altın İpucu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göz Çevresindeki Kırışıklıklara Karşı 4 Altın İpucu

"Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferda Çiftçi, göz çevresinde oluşan kırışıklıkların nedenleri ile bu kırışıklıklara karşı alınabilecek basit önlemleri anlattı."

Göz çevresindeki kırışıklıklara sebep olan faktörler nelerdir?

Göz çevresi cilt en ince deriye sahip bölgedir ve hareketli yapısı sebebiyle sarkma ve kırışmaya yatkındır. Cildin sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini sağlayan elastin ve kolajen yıllar içinde azaldığı için en erken kırışmaya başlayan yer göz çevresidir. Bu kırışıklıklar yaşlanmanın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Kaz ayakları sadece yaşlılık belirtisi değildir. Göz çevresindeki kırışıklıklara sebep olan faktörler şunlardır:

-Güneş ışınlarına karşı gözleri ve göz çevresini koruyamamak
-Genetik yatkınlık
-Gözleri kısarak bakmak
-Uyku düzensizliği
-Gözleri ovuşturmak
-Fazla mimik yapmak
-Yüzüstü yatmak
-Alerjik reaksiyonlar

Göz çevresindeki kırışıklıklara karşı 4 altın ipucu:

1. Göz ve göz çevresini tamamen kaplayan UV filtreli güneş gözlüklerini tercih edin.

2. Her mevsim güneş koruyucu krem kullanın.

3. Işığa uyum sağlayan, renk kontrastını artıran ve göz kısmayı azaltan yeni nesil gözlük ve kontakt lensleri tercih edin.

4. Cildinizi nemlendirmek için bol bol su için.

Gülümsemek göz çevresinde kırışıklığa sebep olur mu?

Gülümsemek de göz çevresinde kırışıklığa sebep olabilir. Buna rağmen yukarıdaki ipuçlarını uygulayarak göz çevresinde oluşabilecek kırışıklıkların derinleşmesini engelleyebilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi