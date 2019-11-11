Göz Altı Morlukları Nasıl Tedavi Edilir?
"Yüzün en dikkat çekici yeri olan gözler, yaşlanma etkilerinin en fazla görüldüğü bölgelerden biridir. Yaş ilerledikçe gözaltı derisinin yıpranması, sarkması gözaltı morluk şikayetini şiddetlendirir. Yoğun yaşam temposu, sigara, alkol ve kalıtsal nedenler, alerjik egzama gibi cilt hastalıkları ota nevus olarak adlandırılan benler göz çevresinde mor halkalara yol açabilir."
Göz çevresinde oluşan mor renk değişikliği sıklıkla kozmetik bir sorun oluşturmakla birlikte sağlık problemlerinin de göstergesi olabilir. Kansızlık, vitamini eksikliği, sinüzit, ilaç kullanımı, metabolik hastalıklar gibi nedenlerle de göz çevresinde halkalar oluşabilir. Nedene yönelik tıbbi tedavilerle sorun azaltılır.
Aynada kendinize baktığınızda göz altlarımızı yorgun, şiş ve karanlık görüyorsanız bu sorunu çözmek için morluğun nedenine uygun olarak doktorunuz tarafından tercih edilen estetik ve tıbbi tedaviler yapılabilir.
Çoğu durumda, göz altı morlukları endişe edilecek bir sağlık sorununa işaret etmez ve tıbbi müdahale gerektirmez. Gözlerimizin çevresindeki deri ince ve narindir. Tahrişlere, yaşlanma etkilerine karşı korunmasızdır. Göz altı derisinin koyu renkli gözükmesi, göz altı derisinde artmış pigmentasyon (Renk yapımının artması), damarlanma artışı, derinin ince oluşu nedeniyle olabilir. Estetik işlemlerle bu sorunlar kısa sürede düzeltilebilir. Göz çevresi estetiği, yüzün en önemli gençlik dokunuşlarının başında gelir. Göz çevresinin kaybolan canlılığını, esnekliğini cildimize yapılacak mezoterapi, ışık dolguları, lazer işlemleri gibi birkaç küçük dokunuşla geri kazanmanız mümkün.
Göz altınıza dermatoloğunuzun önereceği nedene uygun kremler morlukları hafifletebilir. Siyah halkalanmaya sebep olan faktör tespit edilerek doğru ürün seçilir. Hücreler arasında birikerek şişkinlik oluşturan su miktarını azaltmak için kafein, genişlemiş damarları azaltmak için K vitamini, hücrelerin oksitlenerek zarar görmesini engelleyen C vitamini, alfa lipoik asit ve hücre yenileyici olarak retinoik asit içeren kremler morlukların azalmasını sağlar. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla güneş koruma faktörlerinin eklenmesi göz altındaki koyu renkli halkaları azaltacaktır. Göz altı kremlerinin içerikleri son derece zengin olmalıdır.
Göz altı mezoterapisi içerdiği hyaluronik asit, pigment açıcı maddeler, kan akımı düzenleyicileri, antioksidanlar, vitaminler, mineraller, aminoasitler içeren bir karışımdır. Morluğun sebebi ve şiddetine bağlı olarak içerikleri kişiye göre farklı ürünler tercih edilir. Seanslar halinde yapılıp seanslar arası 15 gün olup ihtiyaca göre ortalama 5 seans yapılabilir. Göz etrafında yenilenme, morluğun azalmasını sağlayan tedavi edici özelliği vardır.
Göz altı ışık dolgusu ise çapraz bağlar ile bağlanmış hyaluronik asit olup yaşlanma ile birlikte kemik, kas ve yağ tabakasının azalması ile oluşan göz pınarı olukları, göz altı torbalarının kenarlarına yapılarak yorgun ifade ve çökmüş göz etrafı görüntüsü anında ortadan kaldırılabilir.
Lazerlerin kullanımı göz altı morluklarının tedavisinde mükemmel sonuçlar vermektedir. Pigmentasyonu ve damarlanmayı azaltan ve derinin kollajenini artıran lazerler göz altı morluğunda kullanılabilir. Bu amaçla Q-switched Nd-yag, pulsed dye, fraksiyonel lazerler, erbium lazer ve karbondioksit lazerler kullanılabilir.
Göz kapakları gözlerin sağlık ve güzellik konusunda hassas koruyucularıdır. İyi bir uyku düzeni, uygun yastık kullanımı, bilinçli beslenme, güneşten korunmak gerekir.
Göz altı morlukları, lavanta, zambak, papatya, ıhlamur çiçeklerinden yapılan çayların, kompres yapılması, 10 dk. bekletilmesi yorgunluk ve damar genişlemelerine bağlı durumlarda iyileştirici etki gösterir.
Lavanta, kekik, biberiye, Melis yağlarının, göz altı halkalanmalarında azaltıcı, yatıştırıcı etkileri olduğu gözlenmiştir.
Dermatoloji Uzm. Dr. Emine Özge Ayabakan