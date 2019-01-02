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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri

Göz Altı Morlukları İçin Maske Tarifleri

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Göz Altı Morlukları İçin Maske Tarifleri

"Göz altı morlukları, kadınların en çok şikayet ettiği cilt problemlerinden biri. Göz altı morluklarını evde hazırlayabileceğiniz doğal tariflerle yok edebilirsiniz. İşte göz altı morlukları için maske tarfileri..."

Göz altı morluğu neden olur?

Göz altı morluğu, düzensiz uyku, yorgunluk, sağlıksız beslenme, alkol, stres, çevresel ve genetik faktörler gibi pek çok sebepten dolayı meydana gelebilir. Göz altınızdaki morlukları sürekli kapatıcı ile gizlemeye çalışıyorsanız size doğal önerilerimiz var. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu maskelerle göz altı morluklarınızı azaltabilir hatta yok edebilirsiniz. 

Göz Altı Morlukları İçin Maske Tarifleri

PATATES MASKESİ

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı patates suyu
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı buğday yağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın ve ağzı kapaklı bir şişeye koyun. Göz altlarına piyano çalar gibi yedirerek sürün. 2–3 dakika bekledikten sonra pamuğu nemlendirip göz altlarınızdaki yağı silin. 3-4 uygulamadan sonra etkisini görmeye başlayacaksınız. Bu işlemi haftada bir kere uygulamanız yeterli olacaktır.

SİVİLCELERE ELMA SİRKESİ İLE VEDA EDİN

GÜL SUYU MASKESİ

Malzemeler:

  • 4 tatlı kaşığı gül suyu
  • 2 tatlı kaşığı süt

Hazırlanışı:

Gül suyu ile soğuk sütü karıştırın. İki parça pamuk alın ve karışımın içine sokun ardından gözlerinizin üzerinde 15-20 dakika bekletin. Daha sonra üzünüzü ılık su ile yıkayabilirsiniz. 

Göz Altı Morlukları İçin Maske Tarifleri

KAHVE MASKESİ

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı kahve
  • 2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Kahve ile Hindistan cevizi yağını iyice karıştırdıktan sonra göz altlarınıza sürün. 10 dakika bekleyin ve güzelce durulayın. Bu karışımı biraz fazla hazırlayıp bir sonraki kullanım için buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Maskenin ölçüleri hep 1'e 1 olmalı; 5 kaşık kahve ve 5 kaşık Hindistan cevizi yağı gibi. 

MAHMURE ÖZEL

CİLT YENİLEYİCİ KİVİ MASKESİ

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