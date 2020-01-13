Göz Altı Koyulukları ve Kırışıklıkları İçin Maske Tarifi

Göz çevresi için maske tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kakao tozu

1 çay kaşığı argan yağı

½ çay kaşığı E vitamini yağı

Hazırlanışı:

Bir karıştırma kabına kakao tozu ve argan yağını ekleyin. Kakaonun topaklığı gidene kadar karıştırın. Ardından E vitaminini ekleyin ve güzelce karıştırın.



Maskeyi gözünüzün altına ve etrafına uygulayın, 30 dakika bekledikten sonra yıkayın.

Bu maskeyi haftada buzdolabında, ağzı kapalı bir kutuda 1 haftada kadar saklayabilirsiniz.

Göz altı, yüzdeki en hassas bölgedir. Göz altınıza herhangi bir uygulama yapmadan önce malzemelere karşı alerjiniz olmadığından emin olun ve bir uzmandan onay almayı ihmal etmeyin.