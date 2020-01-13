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GeriGüzellik Reçeteleri Göz Altı Koyulukları ve Kırışıklıkları İçin Maske Tarifi
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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Göz Altı Koyulukları ve Kırışıklıkları İçin Maske Tarifi

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Göz Altı Koyulukları ve Kırışıklıkları İçin Maske Tarifi

"Göz çevresi, yüzümüzde en hassas olan bölgedir ve yaşlanma belirtileri ilk olarak burada ortaya çıkar. Göz altlarınızdaki koyu halkalardan ve yaşlılık belirtisi olan kırışıklıklardan kurtulmak, var olmalarını önlemek için güzel bir tarifimiz var. "

Göz çevresi için maske tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kakao tozu

1 çay kaşığı argan yağı

½ çay kaşığı E vitamini yağı

Hazırlanışı:

Bir karıştırma kabına kakao tozu ve  argan yağını ekleyin. Kakaonun topaklığı gidene kadar karıştırın. Ardından E vitaminini ekleyin ve güzelce karıştırın. 

Maskeyi gözünüzün altına ve etrafına uygulayın, 30 dakika bekledikten sonra yıkayın. 

Bu maskeyi haftada buzdolabında, ağzı kapalı bir kutuda 1 haftada kadar saklayabilirsiniz. 

Göz altı, yüzdeki en hassas bölgedir. Göz altınıza herhangi bir uygulama yapmadan önce malzemelere karşı alerjiniz olmadığından emin olun ve bir uzmandan onay almayı ihmal etmeyin.

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