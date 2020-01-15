Ghee (Sade Yağ) Nedir? Tereyağından Daha mı Sağlıklıdır?

Ghee nedir?

Ghee, en kısa tanımıyla arıtılmış tereyağıdır. Anadolu ve Kafkaslarda 'sade yağ' olarak bilinen ghee, inek sütünden yapılmış tereyağından elde edilen, yağın en doğal ve katkısız halidir.

Ghee ve tereyağı ikisi de doymuş yağlardır. İkisi de diğerinden daha fazla veya daha az sağlıklı değildir. Ghee, özellikle son dönemlerde 'daha sağlıklı' diye adlandırılsa da normal tereyağından daha sağlıklı değildir. USDA'nın (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) diyet rehberi, doymuş yağ alımının toplam günlük kalori alımınızın % 10'undan daha fazla olmamasını öneriyor. Günde 2.000 kalori tüketen biri için, bu yaklaşık 22 gram doymuş yağ anlamına geliyor. Bu da 3 yemek kaşığı tereyağı veya ghee olarak hesaplanıyor.

Süt alerjisi olanlar tüketebilir mi?

Ghee süt katılarından arındırılmış olmasına rağmen yine de alerjiye neden olabilir. Yani süt ve süt ürünlerine alerjisi olanlar süt katıları çıkarılmış olsa da ghee yemekten kaçınmalıdır. Ne kadar arındırılmış olsa da ghee yağının içinde süt katıları kalabilir.

Bununla birlikte, laktoz intoleransı olan biri, ghee yağındaki laktoz seviyeleri sıfır olduğundan, rahatlıkla bu yağı tüketebilir.

Yemeklerde hangisini kullanmak daha iyi?

İkisi de yemek pişirmek için kullanılabilir. Ancak ghee yüksek sıcaklıkta pişen yemekler için daha uygundur. Tereyağını kızgın bir tavaya koyarsanız ya da uzun süre ocakta bekletirseniz yanar, rengi siyaha döner. Bu durum ghee yağında meydana gelmez.

Özetlemek gerekirse ghee kızartma, soteleme gibi yüksek ısı gerektiren yemeklerde daha rahat kullanılabilir.

Peki ghee yağını diğer yağlardan ayıran özellikler neler?

-Kolay bozulmaz.

-Yüksek yanma ısısına sahiptir.

-Diğer yağların yakımına yardımcı olarak yağ yakımını hızlaştırır ve kolaylaştırır dolayısıyla kilo kaybına katkı sağlar.

-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

-Bağırsak hareketlerini düzenler ve bağırsak sağlığını korur.

-Antikanserolojen etkisi mevcuttur, kansere karşı korur.

Çeviren: Nilay Saraç