Gerdek Gecesi Korkusu ve İlk Cinsel İlişki İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

İnsanların en doğal dürtülerinden olan cinsellik ve cinsel birleşme söz konusu olduğunda akla gelen terimlerden biri gerdek gecesidir. Evlilik öncesinde cinsel birleşme yaşamayan çiftler için gerdek gecesi korkulan bir gece haline dönebilir.

Gerdek Gecesi Nedir?

Dilimizde çitler arasında ilk cinsel birleşmenin gerçekleştiği evlilik gecesine gerdek gecesi denir ve cinsel birleşmeyle özdeşleşen bir gecedir. Zifaf gecesi olarak da bilinmektedir.

Gerdek Gecesi Korkusu Neden Olur?

Cinselliğin tabu olduğu görüldüğü kesimlerde cinsellikle ilgili yanlış kaynaklardan bilgi sahibi olmak, kulaktan dolma bilgiler ve asılsız örnekler sonucunda gerdek gecesi korkusu ya da daha doğru tabiriyle ilk gece korkusu yaşanabilir. Okunan, izlenen, dinlenen bilgiler sonucunda ciddi bir stres görülebilir. Bu strese evlenme, aileler, düğün, gelinlik vs telaşları girdiğinde ilk gece ile ilgili stres düzeyi iyice artmaktadır.

Cinsellik canlıların en temel dürtüsü olduğu gibi insanlar için de bir dürtüdür. Aslında bu kadar doğal olan bir konunun ciddi kaygı bozukluğuna yol açacak hale gelmesinin temelinde bilgisizlik yatar. Peki ilk gece korkusu yaşamamak için neler yapılmalıdır? İlk gece korkusu olanlar nasıl bir yol izlemelidir?

Gerdek Gecesi Yapılması Gerekenler

Cinsellik bir ilişkinin en doğal yanıdır. Üreme ve keyif alma dürtüsü ile duygusal yakınlığı adeta perçinleyen cinsel birleşme, tensel temasın dorun noktasıdır. Gerdek gecesi veya ilk cinsel birleşmede yapılması gerekenlerin başında sakin ve rahat olmak gelmektedir.

Bu kadar keyifli bir dürtüyü olumsuz hale getirilebilecek düşüncelerden uzaklaşmak önemlidir. Erkekler için gerdek gecesi korkularının başında ereksiyon olamama ve erken boşalma sorunu gelir. Kadınlar için gerdek gecesi korkusunun temelinde de kızlık zarı gibi fizyolojik sebepler yatar.

Çiftler şunu unutmamalıdır ki aşk ve tutkunun yanı sıra karşılıklı konuşabilmek ilişkinin her aşamasında olduğu gibi cinsellikte de çok mühimdir. Gerçekçi olmayan talepler, bilgisizlik ve zorlama toplumu korkuya iter. Cinsellikle ilgili gerdek gecesi öncesi konuşulmalı ve ortak nokta bulunmalıdır.

Kulaktan dolma bilgiler ile hareket etmek yapılabilecek en büyük yanlıştır. Cinsellik bireysel bir olgudur. Herkesin libidosu, beklentileri, haz noktaları, fizyolojisi ve hisleri farklıdır. Gerdek gecesinde herkes farklı şeyler yaşar. Başkasının deneyimleri üzerinden korku geliştirmek yerine cinsel terapistlerin bilgilendirici yazılarını okumanızı ve fiziksel yapınızla ilgili bilgi almanızı önerebiliriz.

İlk Cinsel İlişki İçin İdeal Pozisyonlar

İlk cinsel ilişki veya deyimi yerindeyse gerdek gecesi için ideal pozisyonlar şunlardır:

İlk Gece İçin Tehlikeli Pozisyonlar

1. Bacak Omuzda Pozisyonu

Kadını fiziksel açıdan zorlayabilecek bir pozisyondur. Erkeklerin en çok cinsel hazza ulaştığı pozisyon olarak bilinse de ilk gece için kadınların rahatsız hissettirebilir. Birlikte karar verilmelidir.

2. Kadının Üstte Olduğu Pozisyonlar

Sakatlanmaların en fazla olduğu seks pozisyonu olarak bilinen kadının üstte olduğu pozisyonlardan gerdek gecesi kaçınmak istenebilir. Penis kırılması gibi ciddi sorunlara sebebiyet verdiği bilinmektedir.

İlk Gece İçin Güvenli Pozisyonlar

Misyoner Pozisyonu, ilk gece için en güvenli pozisyon denilebilir. Ancak kontrol tamamen erkekte olduğundan dikkatli olmak gerekebilir.

Erkeğin kadının arkasında ve kadının dizleri üzerinde olduğu (Doggy – Köpek pozisyonu) da fizyolojik açıdan rahat olduğu bilinen bir pozisyondur.

Kaşık pozisyonu erkeğin kadının yanına uzanıp arkadan sarıldığı pozisyondur. Hem çiftlerin samimi hem de kadının kendini kontrollü hissettiği bir seks pozisyonudur.

İlk gece cinsel birliktelik yaşamak şart değildir. Gerdek gecesi illa ki seks yapılacak diye bir kaide yoktur. Çiftlerin cinsel birleşme öncesinde de yapması gereken en önemli şey konuşmaktır. İletişim doğru bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. İletişim doğru kurulduğunda ancak cinsellik keyifli hale gelir.