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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKadın Sağlığı Genital Bölgenize Asla Yapmamanız Gereken 8 Şey
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Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Genital Bölgenize Asla Yapmamanız Gereken 8 Şey

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Genital Bölgenize Asla Yapmamanız Gereken 8 Şey

"Her kadın genital temizliğine dikkat eder. Daima güzel kokmasını ve temiz olmasını ister. Fakat bunun için uyguladığımız işlemler aslında vajinamızın doğal dengesini bozup enfeksiyonlara neden olabilir. İşte genital bölgenize asla yapmamanız gereken 8 şey..."

1- SABUNLA YIKAMAK

Birçok kişinin düştüğü yanlış bu olabilir. Duş sırasında vajinayı sabunla temizlemek genital bölgenin doğal yapısını ve PH dengesini bozar. Mantar, kaşıntı, enfeksiyon gibi olumsuz birçok sonuçlar doğurabilir. Sadece su ile genital bölgenizi temizlemeniz yeterlidir.

2- VAJİNAL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANMAK

Genital bölgenin güzel kokması ve temiz olması için kullanılan sprey, losyon, krem gibi ürünler vajinal enfeksiyona sebep olabilir. Kesinlikle kullanmamalısınız. 

3- VAJİNAL DUŞ YAPMAK

Vajinayı temizlemek için yapılan vajinanın içini yıkama işlemine vajinal duş denir. Fakat bu işlem oldukça zararlıdır. Vajinal duş vajinanın PH dengesini bozarak enfeksiyon riskini artırır. Vajina kendi kendini temizleyen bir yapıdadır, dışını ılık suyla yıkamak yeterlidir.  

4- ÇAMAŞIR SUYU, KARBONATLI SU İLE BEYAZLATMA

Genital bölgedeki kararmalar çoğu kadını rahatsız eder ve beyazlatma için birçok yola başvurulur. Fakat bu tür işlemleri vajinanıza kesinlikle uygulamamalısınız. Özellikle çamaşır suyu ve karbonatlı suyla beyazlatma işlemi genital bölgeniz için çok zaralıdır. 

5- SENTETİK İÇ ÇAMAŞIRLARI KULLANMAK

Sentetik iç çamaşırları genital bölgenizin hava almasını engeller. Hava alamayan genital bölgede ise enfeksiyon riski artar. İç çamaşırı seçimizde mutlaka %100 pamuk olanları tercih edin.  

Genital Bölgenize Asla Yapmamanız Gereken 8 Şey

6-GÜNLÜK PED VE KOKULU PEDLER

Kalitesiz günlük pedler vajinanızın nefes almasını engeller. Özellikle regl döneminde kullanılan pedleri sık değiştirmemek enfeksiyon riskini artırır. Bu nedenle regl döneminde mutlaka pedlerinizi sık sık değiştirmelisiniz. 

Kullandığınız pedlerin mutlaka kokusuz olmasına dikkat edin. Kokulu pedlerin içerisindeki deodorantlar vajinanın yapısını bozar. 

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7-TAMPON KULLANMAK

Acil durumlarda veya zor zamanlarda tampon kullanmak size yardımcı olabilir fakat tamponlar vajinanız için sağlıklı değildir. Tampon içerisinde yer alan dezenfektanlar vajinada tahrişe neden olabilir. 

8-DAR KIYAFETLER GİYMEK 

Aşırı dar pantolonlar vajinal bölgenizde tahriş, iltihap ve enfeksiyonlara neden olur. Bu nedenle çok dar kıyafetler giymekten kaçınmalısınız. 

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