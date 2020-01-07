Gençlik Aşısı Nedir? Gençlik Aşısının Yan Etkileri Nelerdir?

Gençlik aşısı ile cilt yeniden yapılandırılarak canlanır, elastin ve kollajen aktivitesi artarak doğal şekilde nemlenmesi sağlanır. Ayrıca serbest radikallerin etkileri de azaltılmaktadır.

İçeriğinde nükleik asit ve protein içermediği için, diğer dolgulardan farklı olarak organiktir. Sıklıkla tercih edilmesinin sebebi de budur.

GENÇLİK AŞISI KAÇ YAŞINDAN İTİBAREN UYGULANABİLİR?

20′li yaşlardan itibaren Hyaluronik asit azalmaya başlamaktadır. 35 yaşından sonra ise bu azalma hızlanmaktadır. Hyaluronik asitin azalması ile birlikte ciltte hidrasyon ve volüm desteği gerekir. Hastalık yoktur hasta vardır felsefesi estetik dünyasında da geçerlidir. Onun için Dr. Burak Bağ her türlü estetik ve sağlık sorununda karar verirken doktorunuzla muayene sonrası ortak bir yolda buluşulmanın en doğru yöntem olduğunu kaydetti.

GENÇLİK AŞISI YÜZÜN HANGİ BÖLGELERİNDE TERCİH EDİLİR?

Belirli bir yaştan sonra, hyaluronik asit ve kollajenin azalması ile birlikte yüzde sarkma ve volüm kaybı başlar. Özellikle elmacık kemikleri çevresinde volüm kaybı ve göz altından aşağıya doğru torbalanma sonucu zaman ve yer çekiminin etkisiyle, yüzde sarkmalar başlar. Sarkma ile birlikte, yüz ifadesi asık ve yorgun gözükür.

GENÇLİK AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

İçeriğinde alerjik reaksiyona sebep olabilecek nükleik asit ve protein bulunmadığı için güvenilirdir. Yan etkisi yok denecek kadar azdır.

KALICILIK SÜRESİ NE KADARDIR?

Gençlik aşısı kalıcılığının hacim etkisi ortalama 6 ay, hidrasyon, parlaklık ve elastikiyeti arttırma desteği ortalama 12 ay sürmektedir.

GENÇLİK AŞISI KİMLERE UYGULANMAZ?

Kanser hastaları hariç 18 yaş üzerinde herkese uygulanabilmektedir.

MAKYAJ NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Uygulama sonrasında ertesi gün makyaj yapılabilir.

GENÇLİK AŞISININ ETKİSİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Gençlik aşısı uygulamasının etkisi hemen görülebilmektedir. Parlaklık ve canlılık ise 7 gün içerisinde başlayarak aylar içinde artarak devam etmektedir. Günde 2 litre su içilmesi halinde uygulamanın etkisi daha uzun sürecektir.