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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sosyal Medya

Gençlerin Ruh Sağlığını En Fazla Instagram Etkiliyor

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Gençlerin Ruh Sağlığını En Fazla Instagram Etkiliyor

"İngiltere’de gençler üzerinde yapılan bir araştırma sosyal medya ağlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Çalışmada gençlerin ruh sağlığını en olumsuz etkileyen sosyal medya ağının Instagram, en olumlu etkileyenin ise Youtube olduğu kaydedildi. Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, konu ile ilgili önemli bilgiler verdi. "

İngiltere Kraliyet Halk Sağlığı Derneği Youtube, Twitter, Facebook, Snapchat ve Instagram’ın gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ölçümledi. Kaygı, depresyon, yalnızlık, kişisel imaj, taciz ve kendini ifade etme gibi 14 faktör dikkate alınarak 14 - 24 yaşları arasındaki bin 479 kişi ile gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda Instagram'ın, gençlerin psikolojik durumu üzerinde en olumsuz etkiye sahip sosyal medya platformu olduğu ortaya çıktı. Diğer taraftan Youtube ise bu alandaki en olumlu etkiye sahip ağ olarak belirlendi. Gençlerin ruh sağlığını en olumsuz etkileyen ikinci sosyal medya ağı Snapchat olurken, onu Facebook ve Twitter takip etti.

Depresyona sebep oluyor 

Kriterlere baktığımızda kaygı, depresyon, yalnızlık, kendini ifade gibi kriterler aslında sosyal medya ağlarının kendi karakteristiğini de ortaya koyuyor. Bu açıdan en olumsuz etkiye sahip Instagram ve Snapchat’i insanların kişisel olarak kendilerini ortaya koyduğu, imajlarını yönettiği, kişisel içerik üretiminin yoğun olduğu, etkileşimin biraz da rekabetçi bir şekilde yapıldığı platformlar olarak görüyoruz. Instagram’da aldığınız her mesaj, her yorum, her beğeni, hikayelerdeki her görülme sayısı aslında sizin diğerlerine göre rekabetinizi belirliyor.

Gençlerin Ruh Sağlığını En Fazla Instagram Etkiliyor

Bu rekabetçi kişisel imaj mücadelesi insanlarda o belirlenen kriterler çerçevesinde son derece ciddi bir gerginlik, stres ve travma yaratıyor. Bu yüzden bu travmaların sonucunda insanlar kendilerini en olumsuz hissettikleri bir ruh halinde buluyorlar. Bu bağlamda özellikle Instagram insanlara olumsuz hava veren bir mecra olarak ortaya çıkıyor. Snapchat’in de böyle bir özelliği var. Üstelik oradaki kişisel etkileşimler ve mesajlaşmaların da insanları kaygı, depresyon ve yalnızlığa ittiğini gözlemliyoruz.

Twitter ve Youtube daha rahat

Facebook biraz daha ortada ama özellikle Twitter ve Youtube’un kişisel imaj yönetimi, kişisel etkileşimden ziyade daha kalabalıklara hitap etme amaçlı kamusal alanlar olduğunu görüyoruz. Çoğunluk Twitter ve YouTube’da kişisel içerik üretimi ve paylaşımından çok başkalarının ürettiği içerikleri takip ettiği için insanların biraz daha rahat olabildikleri sosyal medya platformları olarak karşımıza çıkıyor. 

Kişisel rekabet insanı tüketiyor

Sosyal medyada özellikle bu kişisel rekabetin insanı nasıl tükettiği ve bize gösterdiğinin aksine o cilalı dünyanın arkasında ciddi kaygı, depresyon, travmalar, yalnızlıklar ve kişisel imaj uğruna yapılan makyavelist bir rekabetin hakim olduğunu görüyoruz. İnsanlar sosyal medyayı kendilerini biraz geri planda bırakan, kişisel imaj yönetiminden daha ziyade insanlarla iletişim kurabilecekleri, kendilerini daha huzurlu ve rahat hissedebilecekleri, daha dayanışmacı, keyifli bir platform olarak konumlayıp bu şekilde yönetebilirlerse mutlu olurlar.

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