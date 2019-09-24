Gedik Sanat Yeni Projelerle Seyirci Karşısında

Sezon boyunca sahnelenecek olan orkestra ve oda müziği etkinlikleri kapsamında dünya ve Türkiye prömiyerleri gerçekleştirilecek olan birçok eser, İstanbul'un çeşitli mekânlarında dinleyici ile buluşacak.

Gedik Sanat ve Gedik Filarmoni Orkestrası, kuruluş amaçlarında nitelikli müzik üretimini hedefleyen, repertuvar seçimlerinde stil, dönem ve içerik bütünlüğü bulunduran, ve en önemlisi, yüksek kalitede icra hedefine odaklanmış dinamik kadrosuyla ender karşılaşılabilecek bir enerji vaat ediyor.

YENİ SEZONDA ÇAĞDAŞ TÜRK BESTECİLERİNDEN DÖRT YENİ ESER

Dinleyicilerine farklı tınısal tecrübeler sunmak, bunu yaparken de ihmal edilen çağdaş müzik yaklaşımını ve üretimini teşvik etmek amacı taşıyan Gedik Sanat, 2019-2020 Sezonu içerisinde ilk seslendirilişleri gerçekleştirilecek olan 4 farklı besteciye eser siparişleri verdi.

Gedik Filarmoni Orkestrası’nın Sezon Açılış Konserinde, Donizetti Yılın Bestecisi Ödülü sahibi Onur Türkmen’in 14. Yy sufî şairi Nesimi'nin ’’Gel, Yanalım Ateş-i Aşka’’ ilahisinden esinlenerek arınma teması üzerine yazdığı senfonik orkestra eseri dinleyici ile ilk defa buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Ulusal Beste Yarışması Ödülü sahibi Orhan Veli Özbayrak’ın yaylı sazlar orkestrası için yazdığı eser, St. Antuan kilisesinde ilk defa seslendirilecek. Gedik Filarmoni Orkestrası Sezon Kapanış Konseri programında ise Smith Composition Award sahibi Yunus Gencer’in Göbeklitepe üzerine yaratmış olduğu bestesi yer alacak.

Gedik Sanat, Oda Müziği Konserleri serisi ile Eczacıbaşı Ödülü sahibi besteci ve orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın özel olarak bestelediği ve İkinci Yeni şiir akımının şairlerinin eserlerinden oluşan ’’İkinci Yeni Şarkılar’’ projesini ilk defa İstanbul dinleyicisiyle buluşturacak.

ZORLU PSM’DE EDEBİYAT ÜÇLEMESİ

Gedik Sanat, 2019-2020 sanat sezonunda üç ayrı edebî akımı (Türk, Rus, Alman) üç farklı projeyle Zorlu PSM Platinum Sahnesi’ne taşıyor. Bu projelerin ikisi dünya prömiyerlerini, diğeri ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

"İkinci Yeni Şarkılar"

F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nda iki defa Birincilik Ödülü'nü kazanan, 2018 yılında bestelediği Kuvay-i Milliye eseriyle dikkatleri üzerine çeken bestecimiz Murat Cem Orhan, İkinci Yeni şairlerinin şiirlerinden oluşan bir seçkiyi Gedik Sanat siparişi üzerine besteledi. Türk edebiyatının bu önemli şiir akımının temsilcileri Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ülkü Tamer ve Tomris Uyar'ın şiirleri, Mert Fırat ve Evrim Özkaynak’ın sesleriyle 18 Şubat 2020 tarihinde Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde hayat bulacak.

Deutsche Grammophon Sanatçısı Christian Jost İlk Defa Türkiye’de!

Romantik Dönemin duygulu bestecisi Robert Schumann’ın Alman edebiyatının önemli ismi Heinrich Heine’nin dizeleri üzerine yazdığı ünlü şarkı serisi Dichterliebe (“Ozanın Aşkı") çağımızın önemli bestecilerinden Christian Jost tarafından yeniden bestelendi. 12 Nisan 2019 tarihinde Deutsche Grammophon tarafından yayınlanan eserin Türkiye Prömiyeri 17 Mart 2020 tarihinde Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde gerçekleşecek. Christian Jost’un şefliğindeki bu konsere çağdaş müzik topluluğu Diskant Ensemble eşlik ederken, Grammy ödüllü uluslararası opera sanatçımız tenor Bülent Bezdüz konserde solist olarak yer alacak.

Yepyeni bir opera: “Palto’’ (Dünya Prömiyeri)

Rus edebiyatının en önemli yazarlarından Gogol’ün "Palto" adlı eserinden esinlenilerek Tarık Günersel'in librettosu üzerine Türk opera geleneğinin en üretken bestecilerinden Selman Ada tarafından bestelenen aynı adlı opera, besteci ve libretistin 4. ortak çalışmasını temsil etmekte. 13 Nisan 2020 tarihinde Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde konser versiyonuyla ilk kez seslendirilecek olan eser, 6 solist ve Gedik Filarmoni Orkestrası eşliğinde bestecisi Selman Ada tarafından yönetilecek.

ULUSLARARASI PİYANO VİRTÜÖZÜ NİNO GVETADZE, ULVİ CEMAL ERKİN ESERİYLE İSTANBUL'DA!

Michel Plasson, Yannick Nézet-Séguin, Michel Tabachnik, John Axelrod ve Jaap van Zweden gibi önemli şeflerle; Münih, Rotterdam, Brüksel, Varşova ve Seul Filarmoni gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla dünyanın en önemli salonlarında konserler veren Nino Gvetadze, 2008 yılında Liszt Piyano Yarışması’nda aldığı ikincilik ödülüyle birlikte oldukça hızlı bir kariyer çıkışı yakaladı. Uluslararası plak şirketleriyle gerçekleştirdiği kayıtlar ve yeni müzik akımlarına duyduğu ilgi sebebiyle Gedik Sanat tarafından davet edilen sanatçı, Gedik Filarmoni Orkestrası Sezon Açılış Konserinde Ulvi Cemal Erkin’in Piyano Konçertosunu yorumlayacak. Bu tarihî performans 30 Ekim 2019 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

GÜRER AYKAL VE ANJA LECHNER İLE BİR SAYGUN AKŞAMI

Gedik Filarmoni Orkestrası Sezon Kapanış Konserinde ECM (Edition of Contemporary Music) kayıtlarıyla ilgi çeken, Tarkovsky Quartet üyesi ünlü Alman Çellist Anja Lechner ile duayen orkestra şefi Gürer Aykal'ı konuk ediyor. Aykal yönetimindeki Orkestra ve solist, Ahmed Adnan Saygun’un Çello Konçertosunu yorumlayacak. 20 Mayıs 2020 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan konserin programında Beethoven’ın zafer teması üzerine kurguladığı ve epik temalarıyla dikkat çeken 5. Senfonisi, bestecinin 1. doğum yılı kutlamaları kapsamında da yer alacak.

ALBERT LONG HALL’DE VİYANA AKŞAMI

Gedik Filarmoni Orkestrası, 11 Aralık akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Konserler Serisine konuk oluyor. Oda müziği konusundaki idealist ve yenilikçi projeleriyle dikkat çeken GFO, Viyana Okulunu oluşturan veya ondan etkilenmiş bestecilerin yaylı orkestra için yazdıkları eserlerden oluşan bir seçki sunacak. Uluslararası alanda da başarı yakalamış Başkemancı Önder Baloğlu liderliğinde gerçekleşecek konserin programında, Anton Webern’in Langsamer Satz ve M. Karlowicz’in Yaylılar için Serenat (Op. 2) adlı eserleri Türkiye'de ilk defa seslendirilecek. Bunun yanı sıra, Johann Strauss'un 1001 Gece Masalları da programda yer alırken, Klâsik Dönem'den 20. Yüzyıla kadar uzanan bir yelpazede Viyana Okulundan esinlenmiş eserler sunulacak.

ANTUAN KİLİSESİNDE "NURANİ BİR GECE"

Çağımızın yaşayan en önemli çağdaş müzik bestecisi Arvo Pärt ile 20. Yüzyılın çığır açan bestecisi Schönberg’in buluştuğu bu gecede, 2017 Arezzo Avrupa Korolar Yarışması’nda Üçüncülük Ödülü'ne layık görülen ve aynı sene Andante Klasik Müzik Dergisi Ödüllerinde Yılın Korosu seçilen Rezonans Korosu, Gedik Filarmoni Orkestrası'nın konuğu olacak. St. Antuan Kilisesi’nin büyülü atmosferindeki bu modern program, 29 Ocak akşamı dinleyici ile buluşacak.

PERA’DA CAZ KONSERLERİ - STANPOLITES PROJECT Feat. FURKAN BİLGİ

Farklı ülkelerden gelen ve yolları İstanbul'da kesişen üç değerli müzisyen Evrim Demirel, Andreas Metzler ve Riccardo Marenghi, Stanpolites Project'te bir araya gelip tıpkı yaşadıkları şehir gibi güçlü, enerjik ve etkileyici bir müzikal topluluk oluşturdular. Stanpolites Project’te İstanbul’un çokkültürlü yapısının yansımalarını görmek mümkün. Besteci Evrim Demirel’in eserleri ile Metzler’in “dünya müziği” olarak tanımladığı kendi eserleri, renkli bir programla Pera’da dinleyici ile buluşacak. Pera’da Caz konseptiyle geçen yıl Ece Göksu’yu ağırlayan Gedik Sanat, bu sezon Stanpolites Project’e klâsik kemençesiyle eşlik edecek olan ve alanındaki en önemli isimlerden biri olan Furkan Bilgi'yi konuk ediyor. Farklı müzik tarzlarının birleştiği bu konseri 24 Aralık 2019 günü Demirören Social Club Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

SUMMART & GEDİK SANAT İŞBİRLİĞİ: "AN VE ANI ÜZERİNE YOLCULUK"

Geçtiğimiz sezon Istanbul Wind Ensemble ile Cemal Reşit Rey’in "Üflemeli Beşli" eserinin Dünya Prömiyerini gerçekleştiren Gedik Sanat; bu sezon Summart işbirliği ile An / Anı başlıklı yeni bir multidisipliner projeye imza atıyor. Çelist Sinan Dizmen ve piyanist Elif Önal’dan oluşan ikili konserde AK Müzik imzasıyla çıkan albümlerinden de eserler seslendirecekler. Bunun yanı sıra, Paul Hindemith ve yaşayan bestecilerimizden örnekler de programda yer alacak. Bu konseri 12 Kasım günü Summart Sahne'de dinlemek mümkün.

GEDİK SANAT'IN YEPYENİ BUTİK ETKİNLİKLERİ:

ATÖLYE - SEMİNER - SÖYLEŞİ

"Birleştirir, Sanat için" sloganıyla hayatın tüm renklerini paylaşmayı amaç edinen Gedik Sanat, sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan Atölye - Seminer - Söyleşi etkinlikleriyle bireysel ve toplumsal farkındalıkların gelişimine ve bir arada yaşamanın uyumuna mercek tutmayı amaçlıyor. Meditasyondan Film Okumaları'na, Sesle Terapi'den Barok Dönem Müziği'ne birbirinden güncel ve renkli butik etkinlikler sezon boyunca Gedik Sanat'ın Teşvikiye'deki mekânında katılımcılarla buluşacak. Gedik Sanat, Söyleşileriyle Dünya Prömiyeri yapan eserlerin besteci ve yorumcularıyla bir araya gelme fırsatı sunarken katılımcılara sanatı yaşamın hızlı akışında birincil sıraya koymaya davet ediyor. Çeşitli sanat dallarının doğuşuna ışık tutacak ve Buket Uzuner, Beyhan Murphy, Zeliha Berksoy gibi birbirinden önemli isimlerle gerçekleştirilecek olan "Sanat Nasıl Doğar?" Seminerler Serisi'nin yanı sıra, Gedik Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek olan "Müzik Atölyesi"nde Serhan Bali ve Hakan Ali Toker, dileyen tüm üniversite öğrencilerine klâsik müziğin en önemli bestecilerini ücretsiz olarak anlatacak.