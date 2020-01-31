Geçmişi Geçmişte Bırakmanın 7 Yolu

Kötüleri de iyiler gibi hatırlayın

Her şeyi berbatmış gibi hatırlama eğilimindeyiz. Örneğin, geçmişte başarısız bir ilişki yaşadıysanız geçmişe dönüp ilişkiye dair iyi şeyleri ve güzel anıları düşünmeye başlayabilirsiniz. Geçmişi bırakmanın en iyi yollarından biri kötüyü de iyiler kadar hatırlamaktır.

Her şeyin bir başka nedeni olduğunu düşünün

"Bir kapı kapandığında diğeri açılır" sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Belki geçmişte ailenizden birini kaybettiniz ve bu da en iyi arkadaşınızla ya da kocanızla tanıştığınız şehre taşınmanıza sebep oldu. Ya da belki de geçmişte bir işten ayrıldınız ve bu da şu an çok mutlu olduğunuz yeni kariyer hayatınıza sebep oldu. Her kara bulutun bir gün ışığı vardır, mutlaka aramalısınız!

Sosyal medyadaki arkadaşlarınızı kontrol edin

Geçmişi unutmak sosyal medya ile oldukça zor bir hal aldı. Normalde unutulabilecek insanlar veya ilişkiler, sosyal medyanıza kabul ettiğiniz anda gittiğiniz her yerde sizinle beraber oluyorlar. Önünüze yaptıkları ve fotoğrafları düştükçe hatırlıyorsunuz. Geçmişte yaşamanıza sebep olan tüm tanıdıklarınızı hesaplarınızdan çıkarın.

Hayatınızı tekrar yoluna sokun

Birçok kişinin geçmişe takılı kalmasının sebebi şu anki hayatlarından memnun olmamalarıdır. Yaşadığınız kötü bir olay okulu bitirmenize mi engel oldu? Şimdi tekrar sınavlara kaydolmaya başlayın. Etrafta oturmak ve geçmişi düşünmek sizi mutlu etmeyecek. Geri dönüp yaptığınız hataları düzeltemezsiniz, sadece onlardan bir şeyler öğrenmiş olursunuz. O hatayı düzeltmiş olmazsınız.

Yaratıcı olun

Bazı insanların size nasıl davrandığı, yaşamınızda hangi olayların yeniden yaşanmasını veya geri gelmesini istediğinizle ilgili hislerinizi yazın. Bunları yazmak, kendinizi daha iyi hissettirecek hatta o sürekli düşündüğünüz şeyi neden bırakmanız gerektiğini size hatırlatacaktır.

Ya… diye düşünmeyin

Geçmişi düşünürken yapılan en sağlıksız şey ‘’ya öyle olsaydı’’ gibi düşüncelere kapılmaktır. Geçmiş bitti ve bunu ‘’ya…’’ diye düşünmek sadece kendinize zarar vermenize neden olacaktır. Farklı bir karar vermenin veya başınıza gelen bir olayı durdurmanın sizin için daha iyi olup olmayacağını asla bilemezsiniz. Bulunduğunuz yerin olabileceğiniz en iyi yer olduğuna inanın.

Affetmeye istekli olun

Geçmişinizden bir şeyleri affetmeyi öğrenmedikçe asla gerçekten mutlu olamayacaksınız. Bazı durumlarda size kötü şeyler yaşatanlardan intikam ve karma olmasını diyeleyebilirsiniz. Ancak, bu şekilde düşünerek sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Sonunda sadece hak ettiğini yaşadığını düşünüp bir başkası için mutlu olabildiğinizde, kendiniz için de mutlu olabilirsiniz.

Geçmişimizi asla tamamen unutmayacağız. Geçmiş,şu an olduğumuz kişiyi yarattı ve ders çıkarmamız gereken deneyimler yaşattı. İstediğimiz zaman anılarla hatırlayabiliriz fakat unutmayın ki geçmişte yaşamak kimse için iyi olmayacaktır.