Gece Yatak Odanıza Limon Dilimleri Koyun!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Gece Yatak Odanıza Limon Dilimleri Koyun!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Gece Yatak Odanıza Limon Dilimleri Koyun!
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Gece Yatak Odanıza Limon Dilimleri Koyun!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gece Yatak Odanıza Limon Dilimleri Koyun!

"Limonun ruh halini iyileştirme, endişe ve depresyonu tedavi etmeye yardımcı olduğunu duymuş muydunuz?"

Limon çok çeşitli kullanıma sahiptir, çünkü bu narenciyenin içerdiği bileşenlerin birçok yararı vardır. Üstelik limon sadece mutfakta değil, evin birçok alanında da kullanılabilir. 

Bu nedenle size limonun daha az bilinen başka kullanımını açıklayacağız..

Üç adet limonu kesip yatmadan önce başucunuza koyar ve ertesi güne kadar bırakırsanız limonun sayısız faydasından yararlanabilirsiniz. Gelin yararlarına beraber bakalım... 

LİMON DİLİMLERİNİN FAYDALARI

*Vücuduna enerji verir.
*Zihni taze ve keskin bırakarak yorgunluk ve akşamdan kalma hal ile savaşır. 
*Daha derin ve temiz nefes almanızı sağlar. 
*Soğuk algınlığı ve astım tedavisine destek olur.
*Limonlar gece boyunca odadaki havayı temizler. 

Gece Yatak Odanıza Limon Dilimleri Koyun

LİMON YAĞININ FAYDALARI

Yardımcı Doçent Dr. JV Hebbar’a göre, limon dilimlerinin dışında limon esansiyel yağının da birçok faydası var. 

*Ruh halinizi iyileştirmek ve depresyonu tedavi etmek için bu yağı evinizde havaya damlatın.
*Limon yağı lenfatik drenajı destekler ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır. Hindistan cevizi yağı ile birleştirip boynuna sürebilirsiniz.
*Dişleri beyazlatmak için limon esansiyel yağı, kabartma tozu ve biraz hindistan cevizi yağı karışımıyla dişlerinizi ovalayabilirsiniz.
*Bir bardak suya 2 damla limon esansiyel yağı ekleyin. Düzenli kullanımında metabolizmanızı hızlandıracak ve kilo verme sürecinizi hızlandıracaktır. 
*Limon yağı cildi yumuşatır ve cildi iyileştirir. Ayrıca cildi besler. Sivilce ile savaşmak için, yüzünüze limon yağı, kabartma tozu ve bal karışımıyla maske yapabilirsiniz.
*Ellerinizi daha sağlıklı bir şekilde dezenfekte etmek için, düzenli olarak kullandığınız sabuna birkaç damla limon esansiyel yağı ekleyin.
*Çamaşırlarınızı çamaşır makinesinde çok uzun süre bıraktıysanız ve kötü kokuyorlarsa, kokuyu etkisiz hale getirmek için bu yağdan birkaç damla ekleyin.
*Limon yağını doğal dezenfektan olarak kullanabilirsiniz. Su ile doldurulmuş sprey şişesine 40 damla limon yağı ve 20 damla çay yağı ve bir miktar beyaz sirke karıştırın. Kiri, küfü çıkarmak; duş ve tezgahları dezenfekte etmek için püskürtebilirsiniz. 
*Ahşap yüzeyleri ve gümüş mücevherleri temizlemek için, bir bezi limon yağına batırın ve ovalayın.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Grip Ölüme Neden Olabilir!
Bisiklet Sürmek İçin 15 Muhteşem Neden
Bu Kanser Belirtilerini Göz Ardı Etmeyin!
Yağ Yaktıran Lahana Çorbası Diyeti