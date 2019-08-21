Gece Yatak Odanıza Limon Dilimleri Koyun!
"Limonun ruh halini iyileştirme, endişe ve depresyonu tedavi etmeye yardımcı olduğunu duymuş muydunuz?"
Limon çok çeşitli kullanıma sahiptir, çünkü bu narenciyenin içerdiği bileşenlerin birçok yararı vardır. Üstelik limon sadece mutfakta değil, evin birçok alanında da kullanılabilir.
Bu nedenle size limonun daha az bilinen başka kullanımını açıklayacağız..
Üç adet limonu kesip yatmadan önce başucunuza koyar ve ertesi güne kadar bırakırsanız limonun sayısız faydasından yararlanabilirsiniz. Gelin yararlarına beraber bakalım...
LİMON DİLİMLERİNİN FAYDALARI
*Vücuduna enerji verir.
*Zihni taze ve keskin bırakarak yorgunluk ve akşamdan kalma hal ile savaşır.
*Daha derin ve temiz nefes almanızı sağlar.
*Soğuk algınlığı ve astım tedavisine destek olur.
*Limonlar gece boyunca odadaki havayı temizler.
LİMON YAĞININ FAYDALARI
Yardımcı Doçent Dr. JV Hebbar’a göre, limon dilimlerinin dışında limon esansiyel yağının da birçok faydası var.
*Ruh halinizi iyileştirmek ve depresyonu tedavi etmek için bu yağı evinizde havaya damlatın.
*Limon yağı lenfatik drenajı destekler ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır. Hindistan cevizi yağı ile birleştirip boynuna sürebilirsiniz.
*Dişleri beyazlatmak için limon esansiyel yağı, kabartma tozu ve biraz hindistan cevizi yağı karışımıyla dişlerinizi ovalayabilirsiniz.
*Bir bardak suya 2 damla limon esansiyel yağı ekleyin. Düzenli kullanımında metabolizmanızı hızlandıracak ve kilo verme sürecinizi hızlandıracaktır.
*Limon yağı cildi yumuşatır ve cildi iyileştirir. Ayrıca cildi besler. Sivilce ile savaşmak için, yüzünüze limon yağı, kabartma tozu ve bal karışımıyla maske yapabilirsiniz.
*Ellerinizi daha sağlıklı bir şekilde dezenfekte etmek için, düzenli olarak kullandığınız sabuna birkaç damla limon esansiyel yağı ekleyin.
*Çamaşırlarınızı çamaşır makinesinde çok uzun süre bıraktıysanız ve kötü kokuyorlarsa, kokuyu etkisiz hale getirmek için bu yağdan birkaç damla ekleyin.
*Limon yağını doğal dezenfektan olarak kullanabilirsiniz. Su ile doldurulmuş sprey şişesine 40 damla limon yağı ve 20 damla çay yağı ve bir miktar beyaz sirke karıştırın. Kiri, küfü çıkarmak; duş ve tezgahları dezenfekte etmek için püskürtebilirsiniz.
*Ahşap yüzeyleri ve gümüş mücevherleri temizlemek için, bir bezi limon yağına batırın ve ovalayın.