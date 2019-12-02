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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi Gastronominin ‘En Favori’leri Ödüllerine Kavuşuyor
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Etkinlik Rehberi

Gastronominin ‘En Favori’leri Ödüllerine Kavuşuyor

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Gastronominin ‘En Favori’leri Ödüllerine Kavuşuyor

"Türkiye’nin en favori mekânları ve lezzetleri hak ettikleri ödüllere 5 Aralık Perşembe günü ‘Favori Lezzetler Ödülleri’ ile kavuşuyor. 3 ay süren halk oylaması ile belirlenen ödüller sayesinde Hatay’dan Mardin’e, Gaziantep’ten Konya’ya kadar Türkiye’nin dört bir tarafında halkın gönlünde taht kurmuş lezzetler belirlenecek."

‘En favoriler’ listeleri değiştirecek

700 firmanın 3 ay süren halk oylamasında kıyasıya yarıştığı ödül gecesinde en favori mekândan en favori sokak lezzetine, en favori steakhousedan en favori kahvaltıcıya ve en favori otellere kadar 45 dalda ödüller sahiplerini bulacak. Böylece bugüne kadar yapılmış tüm listeler günümüzün en favorileri ile değişecek ve gastronomideki ezberler bozulacak. İstanbul Merter’de bulunan The Green Park Hotel’de saat 19.30’da gerçekleşecek ödül töreninde Hatay’dan Mardin’e, Gaziantep’ten Konya’ya kadar Türkiye’nin dört bir tarafındaki en favori lezzetler belirlenecek.

Halk oylaması ile belirlendi

Favori Lezzetler, yazar kadrosu, dijital medyada güçlü fenomenleri ve çatısı altında bulundurduğu markaları ile keyifli sohbetler eşliğinde en leziz sofralar için gizli kalmış lezzetleri ortaya çıkarmaya devam edecek. Tüm sektörü kucaklayan bir ödül süreci yaşadıklarını belirten Favori Lezzetler Medya Grup Başkanı Tuncay Tapar, “Adaylarımız oldukça şeffaf bir halk oylaması sonucu ile belirlendi. Oylamalarımız bitmek üzere. İlk 3’e giren adaylarımız ödül gecesinde bizimle olacak ve 1.’nin kim olduğu o gün açıklanacak. Amacımız halkımızın gönlünde taht kurmuş lezzetleri duyurabilmek. Gastronomide yeni markalarımızın oluşmasında katkımız olabilirse ne mutlu bize” dedi.

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