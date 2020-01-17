Zor Zamanları Atlatmanıza Yardımcı Olacak 11 Alıntı
Kötü bir zaman geçirdiğinizi düşündüğünüzde ve işler bir kere zorlaştığında mutlaka bunun arkası geliyor. Böyle anlarda dünyada sorunlar yaşayan tek kişinin kendimiz olmadığını hatırlamakta fayda var. Birçoğumuz hayatımızı değiştiren kötü bir deneyim yaşamışızdır ya da yaşamış birini tanıyoruzdur. Unutmayın ki geçirdiğimiz kötü zamanlar sonsuza kadar sürmez bu yüzden size zor zamanlarınızı aşmanıza yardımcı olacak 11 alıntıyı derledik.
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1
1 - Asla pes etmeyin ve yaptıklarınızdan emin olun.
Zor zamanlar olabilir, ancak karşılaştığınız zorluklar, sizi hedeflerinize ulaşmak ve her şeye rağmen kazanmak için daha kararlı hale getirecektir.
-Marta
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2- Zor zamanlar geçiriyorsanız, sizde ya da tavrınızda bir sorun olması gerektiğini asla söylemem.
Hayat bir kavgadır. Bu iyi bir inanç savaşı. İnsanları ayakta kalmaya, umutlu kalmaya, inanca bağlı kalmaya teşvik ediyorum.
-Joel Osteen
3
3- Zor zamanlar sürmez, ama sert insanlar yapar.
Ve zor zamanlar geçirdim ve birçok insanın zor zamanları hatırlayabildiğini ve belki de şu an zor zamanlar geçirdiğini biliyorum, ancak son değiller.
-Alonzo Mourning
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4- “Kendimi yeterince sevdiğimde, sağlıklı olmayan her şeyi bırakmaya başladım.
Bu, insanlar, işler, kendi inançlarım ve alışkanlıklarım anlamına geliyordu – beni küçük tutan her şey. Kararım buna sadakatsiz demişti. Şimdi onu kendi kendini sevme olarak görüyorum. ”
-Kim McMillen
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5- Yani, sanırım olduğumuz kişi olmamızın birçok sebebi var.
Ve belki de çoğunu asla bilemeyeceğiz. Ancak nereden geldiğimizi seçme gücümüz olmasa da, nereye gideceğimizi seçebiliriz. Hala bir şey yapabiliriz ve olanlar hakkında iyi hissetmeye çalışabiliriz.
-Stephen Chbosky
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6- Kendi işinize bakın. Bunu farkında olmadan yapın. Eleştiriden vazgeçmeyin.
Muhtemelen hakkınızda ne söyleyeceklerini biliyorsunuzdur. Başarısızlık konusuna aldırmayın. Bu, başarıdan daha değerlidir.Kendi sorumluluğunu al, şansını dene ve eğlen. Ve ne olursa olsun, hiçbir şeyi yapmayı bırakma.
O noktaları ancak, geriye baktığınızda birleştirebilirsiniz. Bu yüzden noktaların gelecekte bir biçimde birleşeceğine şimdiden inanmanız gerekir. Bir şeylere inanmak, güvenmek zorundasınız. Kadere, yaşama, karma öğretime, neye olursa olsun, bir şeye kesinlikle inanmalısınız. Bu yaklaşımım beni hiç bir zaman düş kırıklığına uğratmadı; yaşamımdaki tüm farklılıklar, bu inançlarım sayesinde gerçekleşti.
-Steve Jobs
8
8- Harika insanlar her şeyi hazır olmadan önce yaparlar.
Bir şeyi yapabileceklerini bilmeden önce yaparlar. Hayat, korktuğun şeyi yapmak, rahat alanından çıkmak, ve riskler almaktır. Gerçekten başarabilirsiniz. Kendiniz hakkında gerçekten özel bir şey bulabilirsiniz, iyi olmasanız bile bu kimin umrunda? En azından bir şeyi denedin. Şimdi kendin hakkında bir şey biliyorsun.
-Amy Poehler
9
9- Sadece yapmayı sevdiğiniz şeyleri yapmanız çok önemlidir.
Fakir olabilirsiniz, aç olabilirsiniz, arabanızı kaybedebilirsiniz, yaşamak için perişan bir yere taşınmanız gerekebilir, ama mutlaka yaşayacaksınız. Ve bu günlerinizin sonunda, buraya gelmek için yaptığınız her şeye minnet duyacaksınız.
-Elizabeth Kubler-Ross
10
10- Bazen başınıza en kötü şey gelir, hayatta kalamayacağınızı düşündüğünüz şey…
Bu sizi eskisinden daha iyi yapan şeydir.
-Jennifer Weiner
11
11- Derin nefes almayı öğrenmeye çalışın; yemek yediğinizde gerçekten tat almak ve uyuduğunuzda uykunuzu gerçekten almak için.
Tüm gücünüzle tamamen hayatta kalmaya çalışın ve güldüğünüzde cehennem gibi gülün. Ve sinirlendiğinizde, iyi sinirlenin. Hayatta kalmaya çalışın. Yakında zaten öleceksiniz.