Zor Zamanları Atlatmanıza Yardımcı Olacak 11 Alıntı

8- Harika insanlar her şeyi hazır olmadan önce yaparlar. Bir şeyi yapabileceklerini bilmeden önce yaparlar. Hayat, korktuğun şeyi yapmak, rahat alanından çıkmak, ve riskler almaktır. Gerçekten başarabilirsiniz. Kendiniz hakkında gerçekten özel bir şey bulabilirsiniz, iyi olmasanız bile bu kimin umrunda? En azından bir şeyi denedin. Şimdi kendin hakkında bir şey biliyorsun.



-Amy Poehler