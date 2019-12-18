Zeytinyağından Maksimum Fayda Nasıl Sağlanır? İşte İpuçları...

'Erken hasat' en yüksek besleyiciliğe sahip Bu sınıflandırmadan biraz daha ayrı tutulması gereken bir diğer çeşit ise 'erken hasat' zeytinyağıdır. Zeytinlerin koyu rengini almadan hemen önce genellikle Ekim ayında hasat edilmesi ile yapılmaktadır. Erken hasatlarda zeytin miktarı ile yağ miktarı doğru orantılı değildir. Aynı miktarda yağ için daha fazla zeytin kullanılmaktadır. Bu nedenle diğer tüm çeşitlere göre maliyeti yüksektir. Ancak besleyiciliği diğer yağlara göre çok daha yüksektir.