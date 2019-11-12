Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yüz yıkamak, günlük hayatta yapılması gereken en önemli ritüellerden biridir. Sağlık bir cildin en temel kuralı temizliktir. Yüzünüzü yıkarken de sıklıkla hatalar yapabiliyor ve istemeden de olsa cildinize zarar veriyor olabilirsiniz. İşte yüz yıkarken sıklıkla yapılan 7 hata...
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1
Yanlış su sıcaklığı
Su sıcaklığını çok sıcak olacak bir şekilde ayarlarsanız yüzünüzdeki derinin kurumasına ve soyulmasına yol açabilirsiniz. Çok soğuk su ise yüzdeki kiri ve makyajı iyi bir şekilde temizlemez. Yüzünüzü ılık su ile yıkamak en doğrusu olacaktır.
2
Havlu temizliği
Yüzünüzü kurulayacağınız beze ya da havluya dikkat edin. En son ne zaman yıkadığınıza ve üstünde makyaj kalıntılarının olup olmadığına göz atın. Yüzünüzü her yıkadığınızda havlunun bir tarafını kullanın ve sık sık havlunuzu yıkayın. Havlunuzu yumuşak bir dokuda seçin. Sert ve kalın havlular yüzünüzü tahriş edebilir.
3
Yüzü fırçalamamak
Yüzünüzü nazikçe ve derinlemesine temizlemek istiyorsanız kesinlikle yüz temizleme fırçalarından yararlanabilirsiniz. Yüz temizleme rutininde sadece ellerinizi kullanarak temizlemek yeterli olmayabilir. İnce kıllı fırçalar kullanarak yüzünüzün daha temiz olmasını sağlayabilirsiniz.
4
Nemlendirmemek
Yıkadıktan sonra cildiniz kuru kalabilir. Bu yüzden yüzünüzü mutlaka cilt tipinize uygun nemlendirici ile nemlendirin.
5
Takıları çıkartmamak
Elinizdeki yüzük veya bileklik yüzünüzü yıkarken tahrişe ve kızarıklığa sebep olabilir. Bu yüzden yüzünüzü yıkamadan önce yüzük veya bilekliğinizi bir kenara koymayı ihmal etmeyin.
6
Cilt tipinize göre farklı teknikler uygulamamak
Cilt tipinizi tanıyarak hangi teknikte yüzünüzü yıkamanız gerektiğini öğrenin. Yağlı, kuru ve hassas ciltler için farklı yüz temizleme teknikleri vardır. Öncelikle cilt tipinizi analiz etmelisiniz.
7
Kimyasallarla temizlemek
Temizleyici olarak aldığınız birçok üründe cildinize zarar verebilecek kimyasallar bulunur. Ürünlerin etiketlerini okumayı, doğal içerikli olanları almayı alışkanlık haline getirmelisiniz.