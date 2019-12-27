Yılın İlk Günü Zindelik Veren Öneriler

Akşam yemeğinde zeytinyağlı sebze yemeklerini tercih edin Önemli protein kaynaklarının başında gelen ve hayvansal yağ içeriği yüksek olan kırmızı et, restoranlarda daha lezzetli olması için tereyağıyla pişirilmektedir. Vücudumuz, protein içeren yiyeceklerin sindirilmesi için normalden daha fazla suya ihtiyaç duyar.



Bu ihtiyacı gidermek için yine öncelikle sıvı alımını artırmak gerekmektedir. Bununla birlikte sindirimi kolaylaştırmak için yılbaşı ertesinden başlamak üzere birkaç gün öğlen ve akşam yemeklerinde et yerine zeytinyağlı sebze yemekleri veya mercimek, nohut gibi bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagilleri tüketmek önem taşımaktadır.