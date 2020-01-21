Yıl Dönümü İçin 9 Hediye Önerisi

El yapımı bir hediye Bu mutlaka yaratıcı olmanız ya da inanılmaz şeyler yaratmak için yeteneğiniz olması gerektiği anlamına gelmez. İçinizdekini dışarı çıkarın, dikebilir, kesebilir, biçebilir veya boyayabilirsiniz. Bunların hiçbirini yapamam ama harika bir tarçınlı kek yaparım diyorsanız o da harika bir hediye olacaktır.



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