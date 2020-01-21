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GeriAşk Yıl Dönümü İçin 9 Hediye Önerisi
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Yıl Dönümü İçin 9 Hediye Önerisi
Aşk
MAHMURE ÖZEL

Yıl Dönümü İçin 9 Hediye Önerisi

Sevgilinize, eşinize hediye almakta zorlanıyorsanız size harika önerilerimiz var! Sizi 'sıradan' olmaktan kurtaracak hediye önerileri için okumaya devam edin...

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1 Hafta sonu kaçamağı planlayın

Hafta sonu kaçamağı planlayın

Spa ve masaj içerikli bir hafta sonu kaçamağı ayarlayın. Şehir dışında ya da şehre yakın bir yerde geçireceğiniz masaj, spa, köpük ve romantizm dolu hafta sonu ikinize de harika gelecektir. 

2Maceralı bir etkinlik planlayın

Maceralı bir etkinlik planlayın

Eğer çift olarak adrenalini yüksek etkinliklerden hoşlanıyorsanız, hediye tercihinizi de bu taraftan yana kullanabilirsiniz. Dalış, dağ tırmanışı veya bir yarış arabası gibi maceralı bir gün yaşamak, yıllar boyu hatırlayacağınız bir anı olacak.

3Favori mağazasından hediye çeki alın

Favori mağazasından hediye çeki alın

Çoğu mağaza istediği miktarda hediye çeki sunar. Bir mağazadan hediye çeki almak düşüncesiz bir hareket gibi görünse de çoğunlukla sevilir. Eğer karşınızdaki kişiye tam olarak ne alacağınızı bilmiyorsanız ve onun en sevdiği mağazayı biliyorsanız, hediye çeki en iyi hediye olacaktır.

4Esprili bir şey

Esprili bir şey

Yıl dönümü hediyeleri tamamıyla ciddi ve duygusallık içeren bir hediye olmak zorunda değil. Eğer hayatınızdaki insan mizah anlayışı fazla biriyse, komedi tarafı ağır basan bir hediye hoşuna gidebilir. İşlevsel olması bile gerekmiyor, komik olması yeterli.

5Elektronik cihazlar

Elektronik cihazlar

Devir, teknoloji devri. Aramızda teknolojik cihazlarla ilgilenmeyen çok az insan var. Bu yüzden partnerinize o çok merak ettiği akıllı saati, kulaklığı ya da istediği bir elektronik cihazı hediye edebilirsiniz.

6Arkadaşlarıyla sürpriz bir parti

Arkadaşlarıyla sürpriz bir parti

Birçok insan yıl dönümlerinin sadece baş başa kutlanması gerektiğini düşünür. Fakat onların yanında özel günlerini yakın arkadaşlarıyla paylaşıp kutlamak isteyenler de vardır. Arkadaşlarınızla olmak mutluluğunuzun paylaştıkça çoğalmasını sağlayabilir.

7El yapımı bir hediye

El yapımı bir hediye

Bu mutlaka yaratıcı olmanız ya da inanılmaz şeyler yaratmak için yeteneğiniz olması gerektiği anlamına gelmez. İçinizdekini dışarı çıkarın, dikebilir, kesebilir, biçebilir veya boyayabilirsiniz. Bunların hiçbirini yapamam ama harika bir tarçınlı kek yaparım diyorsanız o da harika bir hediye olacaktır.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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