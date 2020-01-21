MAHMURE ÖZEL
Yıl Dönümü İçin 9 Hediye Önerisi
Sevgilinize, eşinize hediye almakta zorlanıyorsanız size harika önerilerimiz var! Sizi 'sıradan' olmaktan kurtaracak hediye önerileri için okumaya devam edin...
Hafta sonu kaçamağı planlayın
Spa ve masaj içerikli bir hafta sonu kaçamağı ayarlayın. Şehir dışında ya da şehre yakın bir yerde geçireceğiniz masaj, spa, köpük ve romantizm dolu hafta sonu ikinize de harika gelecektir.
Favori mağazasından hediye çeki alın
Çoğu mağaza istediği miktarda hediye çeki sunar. Bir mağazadan hediye çeki almak düşüncesiz bir hareket gibi görünse de çoğunlukla sevilir. Eğer karşınızdaki kişiye tam olarak ne alacağınızı bilmiyorsanız ve onun en sevdiği mağazayı biliyorsanız, hediye çeki en iyi hediye olacaktır.
Elektronik cihazlar
Devir, teknoloji devri. Aramızda teknolojik cihazlarla ilgilenmeyen çok az insan var. Bu yüzden partnerinize o çok merak ettiği akıllı saati, kulaklığı ya da istediği bir elektronik cihazı hediye edebilirsiniz.
El yapımı bir hediye
Bu mutlaka yaratıcı olmanız ya da inanılmaz şeyler yaratmak için yeteneğiniz olması gerektiği anlamına gelmez. İçinizdekini dışarı çıkarın, dikebilir, kesebilir, biçebilir veya boyayabilirsiniz. Bunların hiçbirini yapamam ama harika bir tarçınlı kek yaparım diyorsanız o da harika bir hediye olacaktır.
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