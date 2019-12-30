Yeni Yılda Sağlığınızı Koruyacak 8 Öneri

Dengeli beslenin Beslenme düzeni ve miktarı kişiye özel olmalıdır. Yemek yerken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, doymak değil vücudun ihtiyacı olan besinleri sağlıklı ve dengeli bir şekilde tüketmektir. Protein, karbonhidrat ve yağ gibi makrobesinler ve bunların yanında vitamin ve mineraller gibi mikrobesinler mutlaka dengeli ve sağlıklı bir şekilde tüketilmelidir. Omega 3, kalsiyum ve fosfor açısından son derece zengin olan ve en sağlıklı hayvansal protein olan balık özellikle mevsiminde ve uygun pişirme yöntemleriyle haftada en az 2 sefer tüketilmelidir.



Baklagiller, bitkisel protein ve lif açısından zengin olup prebiyotik özellikleriyle mide, bağırsak sağlığı için çok faydalıdır. Zeytinyağı en sağlıklı yağlar arasında yer almaktadır. Eğer kişinin ciddi bir kalp - damar problemi bulunmuyorsa tereyağı da tüketilebilir. Burada önemli olan tereyağının doğal ve katkı maddesiz olmasıdır. Kuruyemişler vitamin ve mineral açısından zengindir. Endüstriyel olarak işleme tabi tutulmamış, çiğ olarak ve miktarlarını abartmadan tüketmek gerekmektedir.