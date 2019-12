Yeni Yılda Sağlığınızı Koruyacak 8 Öneri

Düzenli sağlık kontrollerinizi yaptırın Herkesin yılda bir kez mutlaka check up yaptırması gerekmektedir. Her yıl yapılan bu kontrollerin içerikleri yaş ve cinsiyet farklılıklarına göre düzenlenmektedir. standart check-up programlarının dışında yaşam tarzı, kişisel özellikler, alışkanlıklar, beklentiler ve ailevi yatkınlıklar incelenerek kişiye özel riskler belirlenmektedir. Check up taramalarında yapılan testler ve muayeneler sonucunda kişinin sağlık değerlendirmesi yapılmaktadır. Yeni yılı sağlıklı bir şekilde geçirmek için bu taramaların düzenli olarak yapılması önerilmektedir.