Yeni Yılda Rüya Gibi Bir Atmosferde 'Rahatla'

Dünyanın cennet köşelerinden bir tanesi olan Urla’da, huzur içerisinde yaşayan; doğaya, doğal yaşama, doğal yaşamın renkleri olan hayvanlara aşık bir ailenin işlettiği mekân olan Rahatla’da; atlar, tavuklar, horozlar, köpekler ve ağaçlar eşliğinde muhteşem bir mekan sizi ve sevdiklerinizi bekliyor.