Yeni Yılda Rüya Gibi Bir Atmosferde 'Rahatla'

Dünyanın cennet köşelerinden bir tanesi olan Urla’da, huzur içerisinde yaşayan; doğaya, doğal yaşama, doğal yaşamın renkleri olan hayvanlara aşık bir ailenin işlettiği mekân olan Rahatla’da; atlar, tavuklar, horozlar, köpekler ve ağaçlar eşliğinde muhteşem bir mekan sizi ve sevdiklerinizi bekliyor.
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Rahatla yeni yıl partisinde; solist Gülhan ve Orkestrası, sonrasında Grup Empati ile sürecek keyifli canlı müzik programının yanı sıra ağzınıza layık bir yılbaşı menüsüyle gecenize lezzet katacaksınız.
Bu bir ilandır.
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Sıcak şarap ve peynir tabağıyla yapılan güzel bir karşılama sonrasında humus, dereotlu fava, muhammara, kuru cacık, portakallı zeytin tapenade, yer fıstıklı patlıcan ezmeden oluşan nefis mezeler; yaprak ciğer ve çıtır çıtır paçanga böreğiyle tamamlanacak.
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Ana yemekte ise fırınlanmış dana eti, kemik sos, taneli hardallı patates püresiyle tabağınızı bir şölene çevirecek Osso Buco, yılın son yemeği olmaya değecek. Son olarak da tahinli balkabağı tatlısıyla taçlanacak olan menü, size ve sevdiklerinize unutulmaz bir akşam yaşatacak.
İşletmecileri için, konuklarıyla mutluluklarını paylaşabilmek, 'aile boyu bir hayal' olan Rahatla At Çiftliği’nde yeni yıla umutla gülümseyin, nefis lezzetler ve sevilen dostlarla unutulmaz bir eğlence yaşayın. Hemen buraya tıklayın ve size özel indirimlerle yerinizi ayırtın.