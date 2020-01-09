Yengeç Burcundaki Halkalı Ay Tutulmasının Burçlara Etkileri

BALIK Sevgili Balıklar, bu Ay Tutulması sizlerin 5-11.ev akslarınızda gerçekleşecek. Yaşam içinde kendinize ne kadar zaman ayırdığınızı sorguladığınız ve yaşamı daha eğlenceli bir yönden görmek istediğiniz bir tutulma yaşarken hayatın size sunduğu sürprizlere de hazırlıklı olmanızı tavsiye edebiliriz. Bu tutulma etkisi, sizleri aşk ve ilişkileriniz ile ilgili konularda önemli gelişmeler içerisine alabilir, aile veya çocuklarınız ile ilgili konularda birtakım kararlar vermek ve bunlarla ilgili yeni oluşumlar içerisine girmeniz gerekebilir. Yeni bir meslek seçimi veya yeni bir eğitim kararı içinde olabilirsiniz. Sağlığınız ile ilgili bazı konularda şüphe duyduğunuz şeyleri çözmek ve tedavi olmak isteyebilirsiniz. Evliliğinizde belki de partnerinizden beklediğiniz arzuyu, sevgiyi ve şefkati görebileceğiniz bir süreç içerisinde girebilirsiniz. Huzur arayışınız artabilir ve ailevi konularda uzlaşma içinde olmak isteyebilirsiniz. Sizlerle küs olan veya herhangi bir sebepten sizi incitmiş insanlardan bazı özürler ya da pozitif geri dönüşler almanız mümkün olabilir. Parasal konular uzun zamandır sizleri yormuş olsa da bu tutulma sonrasında evdeki hesap çarşıya uymaya başlayabilir.Bu tutulma ile beraber, elinizden bazı mülklerinizi ya da maddi konularınızı çıkartmak isteyebilirsiniz. Belki de geleceğe yönelik yatırım yapma ve güvence duyma istekleri içerisine girebilirsiniz. Yeni parasal kazanımlar için yeni yollar denemek ya da hobilerinizden ilk kazancınızı elde etme fırsatına ulaşabilirsiniz. Bu tutulma sizler için oldukça olumlu olacaktır. Bunu hem para kazanmak hem de ilişkilerinizde belli sınırlar ya da kendi kurallarınızı koymak adına değerlendirmelisiniz. Kendinizi artık daha fazla ifade etmek ya da becerilerinizi daha fazla sunmak isteyeceksiniz. Bekar olanlar için iyi haber, uzun zamandır bekledikleri bir aşkı yakalama fırsatı içinde olabilirler.Eğitimsel konular ya da ticaret ile ilgili işlerle uğraşıyorsunuz bu noktada büyük başarılar içerisinde olabilirsiniz. Bu tutulma ile beraber kendinizi geliştirme ve kendi yeteneklerinizi ortaya koymak adına bir şeyler yapmalısınız. Finansal anlamda kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Ekonomik yanılgılara ve beklentinizi karşılamayacak yatırımlara karşı dikkatli olmalısınız. Maddi süreçlerinizi en az hasarla atlatabilmek için ölçülü ve makul harcamalar yapmalı, bir sonraki adımlarınızı planlayarak atmalısınız.



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