Yatarken Dizlerinizin Arasına Yastık Koyarsanız...
Siz de uyurken dizlerinin arasına yastık koyanlardan mısınız?
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Dizler arasında yastık ile uyumanın pek çok faydası vardır. Yumuşak bir yastık yerine sıkı bir yastık kullanmak daha iyidir çünkü bu sertlik üst bacağın diğer bacak üzerine hareket etmesini önler.
Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Pixabay
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Dinlenme ve uyku vücudun en temel ihtiyaçlarından biridir. Bir kişi vücut hareketleri ve çalışma basıncı nedeniyle günlük olarak postural, fiziksel ve zihinsel strese girer.
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Bu yüzden, uygun bir pozisyonda uyku çok önemlidir. Dinlenme sırasında, vücudun kas ve bağları çeşitli aktiviteler nedeniyle oluşan yıpranma ve aşınmaları iyileştirir.
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Dikkat etmemiz gereken omurgamızda 3 eğrilik vardır. Bunlar boyunda ve sırtta bulunan doğal eğriliklerdir. Amaç uyurken bu doğal eğrilikleri korumaktır.Her gün yatağımıza kıvrıldığımızda çok da düşünmeden belirli bir uyku pozisyonu benimseriz. Ancak uyku pozisyonumuz ve duruşumuz genellikle vücudumuzun çeşitli yerlerindeki ağrıların ana nedenidir. Yanlış pozisyonda uyumak omurga, boyun, bacaklar, diz, omuz ve diğer alanlarda stres ve gerginliğe neden olurken bizim günlük rutinimizi etkileyebilir.
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Bu nedenle diz yastıkları bazı vücut parçalarını yükseltmek ve uygun bir pozisyona getirmeye yardımcı olmak için tavsiye edilir. Bu yöntem sırt, kalça ve diz alanlarındaki ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir. Dizlerinizin arasına veya altlarına yastık yerleştirerek, bacakları ayırıp strese bağlı gerginliği azaltabilirsiniz.
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Dizlerinizin arasında bir yastık ile uyumak uykunuza konfor ekler. Üst bacağınızın omurgayı çekmesini önleyerek kalça ve belinizdeki basınç ve kas gerginliğini azaltmaya yardımcı olur.
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Dizlerinizin arasına bir yastık yerleştirmek doğru anatomik uyum sağlayarak bacaklar, kalça, diz ve omurgayı konumlandırarak alt bedene destek olur.
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Bel ağrısı, kas krampları, varisli damarlar ve siyatik hastalıklarından müzdarip kişilerde sorunları azaltmaya yardımcı olur.Diz yastıkları bacaklara giden kan akımını arttırmaya yardımcı olur böylece kas gerginlikleri, ağrılı dizler ve ağrılı bacakları rahatlatmayı sağlar.
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Uygun uyku duruşu sağlayarak daha iyi ve dinlendirici bir uykuyu teşvik etmeye yardımcı olarak diz yastıkları ile uyumak hamile kadınlar için idealdir
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Bu yastık daha iyi uyumamızı sağlar, daha dinlenmiş uyanıp sabah uyku eksikliği çekmemizi önler. Sabah daha tazelenmiş bir insan olarak uyanırız.