Yatarken Dizlerinizin Arasına Yastık Koyarsanız...

Dikkat etmemiz gereken omurgamızda 3 eğrilik vardır. Bunlar boyunda ve sırtta bulunan doğal eğriliklerdir. Amaç uyurken bu doğal eğrilikleri korumaktır.Her gün yatağımıza kıvrıldığımızda çok da düşünmeden belirli bir uyku pozisyonu benimseriz. Ancak uyku pozisyonumuz ve duruşumuz genellikle vücudumuzun çeşitli yerlerindeki ağrıların ana nedenidir. Yanlış pozisyonda uyumak omurga, boyun, bacaklar, diz, omuz ve diğer alanlarda stres ve gerginliğe neden olurken bizim günlük rutinimizi etkileyebilir.