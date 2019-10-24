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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEv Dekorasyon Yatak Odanızı Ferahlatmak İçin 5 Dekorasyon Önerisi
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Yatak Odanızı Ferahlatmak İçin 5 Dekorasyon Önerisi
Ev Dekorasyon
MAHMURE ÖZEL

Yatak Odanızı Ferahlatmak İçin 5 Dekorasyon Önerisi

Yatak odası, en çok vakit geçirdiğimiz alanlardan biridir. Uyuduğumuz, dinlendiğimiz odanın ferah bir şekilde dekore edilmesi ruh sağlığımız açısından da oldukça önemli.

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Yatak odanızı ferahlatmak için aşağıdaki önerilerden yardım alabilirsiniz.

2Yumuşak halı

Yumuşak halı

Ayak tabanınızda yaklaşık olarak 7000 reseptör olduğunu biliyor muydunuz? Yani ayaklarınıza değen yumuşak halıların rahatlatmadaki etkisi oldukça önemlidir. Bu nedenle yumuşak bir halı alarak yatak odanıza sermenizi öneriyoruz. Bu sayede yatak odanızda yürürken daha ferah ve mutlu hissedeceksiniz.

3Mevsimsel çarşaflar

Mevsimsel çarşaflar

Mevsim değişikliklerine mutlaka dikkat edin. Kış aylarında kalın ve pamuklu çarşaflar tercih ederseniz içiniz ısınacak ve kendinizi rahat ve mutlu hissedeceksiniz. Fakat bu rahatlığı ve mutluluğu sürdürmek istiyorsanız havalar ısınmaya başladığında yatağınıza daha ince çarşaflar sermeyi unutmayın.

4Işık

Işık

Yatak odanızı dış dünyaya kapatırsanız hapishaneden bir farkı kalmaz. Bunun yerine pencerelerinize özen gösterin ve görsel olarak çekici perdeler kullanın. Perdelerinizi açıp geceleri de kapatma alışkanlığı kazanmanız da sizi olumlu yönde etkileyecektir.

5Duvar rengi

Duvar rengi

Görsel olarak çekici bulduğunuz rengi duvarınızda kullanmaktan çekinmeyin. Bu sizi daha iyi hissettirecektir. Koyu renkler yerine yumuşak renkleri tercih etmenizi tavsiye ederiz.

6Depolamak

Depolamak

Yatak odanızda düzenli bir görüntü elde edin.  Alan ne kadar az meşgul olursa o kadar rahatlamanıza ve gevşemenize yardımcı olacaktır. Bu yüzden odanızın dağınık kalmasını engelleyin ve fazla göz yorucu detaylardan uzak durun.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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