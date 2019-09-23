Yaşlanma Karşıtı Bir Cilt İçin 10 Gıda

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yediğimiz yiyecekler sadece yaşamımız için bir yakıt olmakla kalmaz aynı zamanda güzel bir cildin vazgeçilmezidir. Peki hangi gıdaları tüketirsek cildimizin yaşlanmasına ve ışıltısını kaybetmesini önleriz?
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1
Yaşlanma belirtilerine savaş açan 10 gıdayı açıklıyoruz!
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pixabay
2
Zeytinyağı
Günlük yiyeceklerine zeytinyağı ekleyenlerin %31 oranında daha az yaşlandığı tespit edildi. Bunun nedeni, gençliği artırma ve yaşlanma karşıtı süreci başlatan tekli doymamış yağ asitleridir.
3
Domates
Domates, cildi güneş yanıklarından korur. Antioksidan likopen içeren domates, cildin doğal SPF’sini geliştirdiğinden cildinizi güneş yanıklarından koruyacaktır. Günde 5 yemek kaşığı domates salçası yemekte fayda var.
4
Kahve
Hemen hemen her gün tükettiğiniz kahvenin sizi cilt kanserinden koruduğunu biliyor muydunuz? Araştırmalar düzenli olarak kahve tüketen insanların, kahve içmeyenlere kıyasla %11 daha az cilt kanseri olmasını ortaya koydu.
5
Su
Su sadece cildinizi nemli ve taze görünmesini sağlamaz, aynı zamanda kırışıklıkların azalmasında yardımcı olur. Bol bol su tüketin.
6
Bitter çikolata
Bu çikolata, flavonoidler bakımından zengindir. Cildinize hayat katan kan dolaşımını artırır. Ancak kilo almamak için çok fazla yememenizde fayda var.
7
Ceviz
Daha pürüzsüz bir cilt, daha sağlıklı saçlar ve güçlü kemikler için bol bol ceviz tüketmeniz tavsiye edilir. Ceviz, Omega3 yağ asitleri ve E vitamini bakımından oldukça zengindir.
8
Ananas
C vitamini, bromelain ve antioksidanlar, aknelerin önlenmesine ek olarak güneş lekelerinin kaybolmasında, yaşın ilerlemesinden kaynakları inci çizgilerin oluşmasını da önler. Bunlar da ananasta fazlasıyla mevcut.
9
Yeşil çay
Cildinizdeki leke ve izleri yok etmek istiyorsanız yeşil çayı sık sık tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Yeşil çay, cildinizin daha sağlıklı görünmesini sağlamakla birlikte toksinleri ciltten temizler.
10
İstiridye
Cilt için en önemli şeylerden biri de çinkodur. Cildin yaşlanmasında ve sağlığında önemli bir rol oynayan çinkoyu tüketmenin en iyi yollarından birisi istiridyedir. İstiridye cildin gençleşmesine yardımcı olur.
11
Biberiye
Güçlü bir antioksidana sahip olan biberiye, cildin yaşlanmasını geciktirir. Biberiye yağı, yaşlanma sürecini önler ve kılcal damarları güçlendirir.