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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriBeslenme Önerileri Yanlış Tüketildiğinde Zehirli Hale Gelen 7 Besin
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Yanlış Tüketildiğinde Zehirli Hale Gelen 7 Besin
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Yanlış Tüketildiğinde Zehirli Hale Gelen 7 Besin

Abur cuburun zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz ancak doğru şekilde tüketilmezler ise en sağlıklı yiyeceklerin bile ölümcül olabileceğini biliyor muydunuz?

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İşte yanlış tüketildiğinde sağlığı tehlikeye atan besinler…

2Süt

Süt

Süt, en sağlıklı besinlerin başında geliyor, tabii normal miktarlarda tüketilirse. Ancak çok fazla süt içerseniz kardiyovasküler hastalıklar ve ateroskleroz (damar sertleşmesi) gelişme riski vardır. Prostat ve yumurtalık kanseri riskini de önlemek için süt tüketimini günde birkaç bardak ile sınırlı tutun.

3Kabuklu deniz ürünleri

Kabuklu deniz ürünleri

Kabuklu deniz ürünleri çiğ veya az pişmiş olarak tüketildiğinde, bakteriyel enfeksiyonlara ve besin zehirlenmesine neden olabiliyorlar.

4Patates

Patates

Patatesler güneşte veya nemli yerlerde beklerse filizlenmeye başlarlar. Birçok insan filizlenen patateslerin hasarlı kısımlarını kesip kalan yerlerini kullanıyor. Ancak filizlenen patatesler zehir içerdiğinden, tüketilirse karın ağrısına, kusma ve ishale neden olabiliyor.

5Et, deniz ürünleri, kümes hayvanları

Et, deniz ürünleri, kümes hayvanları

Bu malzemeleri düşük sıcaklıkta pişirin, çünkü yüksek sıcaklıkta pişirmek proteini değiştirir ve sağlığınız için tehlikeli hale getirir.

6Acı badem

Acı badem

Bademler acı ve tatlı olmak üzere ikiye ayrılır. Tatlı bademler zararsız olsa, acı bademler hidrojen siyanür içerir. Bu sebeple acı bademi 10 taneden fazla tüketmemeye dikkat edin.

7Ekmek

Ekmek

Tamamen zehirli olmasa da, birçok beyaz ekmek diyabet, kalp hastalığı ve obeziteye neden olabilecek katkı maddeleri içerir. Tahıllı ekmek, tam buğday ekmeği daha sağlıklı seçenekler olacaktır.

8Bal

Bal

Satın aldığınızda balın pastörize edildiğinden emin olun. Sadece bir çay kaşığı pastörize edilmemiş bal bir sürü toksin içerebilir ve sağlığınıza zarar verebilir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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