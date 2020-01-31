Uykuda Seks Yapma Hastalığı: Seksomnia

Uyku sırasında çoğu insanın beyni çalışmaya ara verir ama uykuda seks bağımlılığı hastalarında, yemek yemek ve seks yapmak gibi basit ihtiyaçları kontrol altında tutan hipotalamus hızlanır, libidosunu uyarır. Derin bir uyku uyumakta olan sevgilinizin yanına uzandığınızda refleks olarak size sarıldığı oldu mu? Kadınlar o sırada yakınlık ihtiyacı içinde olduklarını fark etmeseler de vücutları temasa otomatik olarak tepki verir.



Sevgilinize sokulduğunuzda vücudunuz ve beyniniz seksüel bir tepki veriyor. Öte yandan hipotalamus, uyurken bile vücutsal temas da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarınızı gözlemliyor.