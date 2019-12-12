Unutulmayacak Bir Deneyim İçin 6 Seks Tüyosu

Seks sonrası önemli İyi bir seksten sonra sakın hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmayın. Kalkıp duşa girmek ya da mutfağa gidip buzdolabını karıştırmak yerine yatakta kalın ve partneriniz ile sohbet edin. Seks sonrası rahatlayan bedenleriniz ve zihninizin de etkisiyle hem samimi bir sohbet gerçekleştirebilir hem de etkilerini tüm geceye yayabilirsiniz.



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