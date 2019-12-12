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GeriCinsellik Unutulmayacak Bir Deneyim İçin 6 Seks Tüyosu
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Unutulmayacak Bir Deneyim İçin 6 Seks Tüyosu
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Unutulmayacak Bir Deneyim İçin 6 Seks Tüyosu

Cinsel hayatınızı renklendirmek, keyif dolu bir cinsel yaşam için bilgilenmekte ve yeniliklere açık olmakta fayda var. Vereceğimiz 6 tüyo ile cinsel yaşamınıza unutulmayacak deneyimlere dönüştürebilirsiniz.

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Mutlu bir cinsel hayat için bu 6 seks tüyosunu uygulayın, yatak odanızın tadını çıkarın!

2Heyecan katın

Heyecan katın

Uzmanlar, "Tutku, teknikten önde gelir" diyorlar. Yani bu işi ne kadar iyi bildiğinizi düşünürseniz düşünün, tutku yoksa olmaz. Hem kendinizi hem de partnerinizi neyin iyi hissettireceğini düşünün. Yeni iç çamaşırınızın fotoğrafını gönderip nasıl bulduğunu sorabilir ya da losyon ile masaj yapmasını rica edebilirsiniz. 

3Göz teması kurun

Göz teması kurun

Bu madde, birçoğumuzun atladığı ama sandığımızdan çok daha önemli olan bir detay. Sevişirken göz teması kurmak, sizi birbirinize daha da bağlayacak, arzunuzun artmasını sağlayacaktır. Ne demiştik; bol tutku, bol mutluluk!

4Ara verin, tekrar başlayın

Ara verin, tekrar başlayın

Kim demiş seks sırasında mola verilmez diye? Her şeyi bir anda yapmak zorunda değilsiniz. Sevişirken bir sonraki adıma geçmeden kısa bir mola verebilirsiniz. Bu molalar daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. 

5Okumaktan çekinmeyin

Okumaktan çekinmeyin

Birçok insan seks hakkında yapılan araştırmalardan, yazılan romanlardan bir haber. Oysa günümüzde yazılmış sayısız erotik roman var. Bu konu hakkında okumak hem bilginizi hem de hayal gücünüzü arttıracaktır. Belki okuduğunuz şeyler deneyimlemek isteyebilir, yatak odanıza yenilik getirebilirsiniz. 

6Kontrol sizde olsun

Kontrol sizde olsun

Bir geceliğine seks ile ilgili her şeyi kontrolünüz altına alın. Partneriniz, sizin direktifiniz olmadan hareket edemesin. Her şey sizin yönlendirmeleriniz ile gerçekleşsin. Bir sonraki gece ise aynı hakkı ona verin. Yatak odanızın alev aldığını göreceksiniz!

7Seks sonrası önemli

Seks sonrası önemli

İyi bir seksten sonra sakın hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmayın. Kalkıp duşa girmek ya da mutfağa gidip buzdolabını karıştırmak yerine yatakta kalın ve partneriniz ile sohbet edin. Seks sonrası rahatlayan bedenleriniz ve zihninizin de etkisiyle hem samimi bir sohbet gerçekleştirebilir hem de etkilerini tüm geceye yayabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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