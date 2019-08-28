Ünlüler Instagram’dan Ne Kadar Kazanıyor?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Instagram, uzun süre önce artık selfie ya da yemek fotoğraflarının paylaşıldığı bir alan olmaktan çıktı. Artık tam bir iş platformu. İnsanlar, Instagram üzerinden satış yapıyor, sanal bir mağaza kuruyor ve hatta sponsorlu yayın yaparak para kazanıyorlar.
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Instagram’ı para kazanmak için kullanan birçok ünlü isim de var. Milyonluk takipçileri bulunan ünlü isimler, markalar ile anlaşmalar yapıyor, paylaştıkları fotoğraf başına dudak uçuklatan rakamlar alıyorlar. Peki hangi ünlü Instagram’dan ne kadar kazanıyor?
Kaynak Fotoğraflar: DepoPhotos
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1. Kendall Jenner
Kendall Jenner, şöhret ile tıpkı kız kardeşleri gibi ‘Keeping Up with the Kardashians’ şovu sayesinde tanıştı. Ardından modellik yapmaya başladı ve o günden beri ünlü moda evleri için podyuma çıkıyor, sayısız derginin kapağını süslüyor. Instagram hesabında 115 milyon takipçisi olan Kendall, paylaştığı her sponsorlu post başına 500 bin dolar alıyor.
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2. Lionel Messi
Futbolcuları, Instagram’dan para kazanmadığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 125 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı her anlaşmalı fotoğraf için tıpkı Kendall Jenner gibi 500 bin dolar alıyor.
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3. Justin Bieber
Şu sıralar ortalıklarda pek görünmeyen Justin Bieber da sosyal medyayı ticari olarak kullananlardan. Bieber’ın Instagram’da 117 milyon takipçisi var ve bu da onu markalar için popüler bir isim yapıyor. Şarkıcı, paylaştığı fotoğraflar için 650 bin dolar istiyor.
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4. Dwayne Johnson
‘The Rock’ lakaplı aktör, yapımcı ve profesyonel güreşçi Dwayne Johnson, dünya genelinde geniş bir hayrab kitlesine sahip. Bunu 155 milyon takipçisinden anlamak hiç de zor değil. Johnson’ın Instagram paylaşım kaşesi tıpkı Justin Bieber gibi 650 bin dolar.
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5. Beyonce
Beyonce'in Instagram'da 132 milyon takipçisi var. Beyonce, Instagram’da çok fazla sponsorlu paylaşımlar yapmıyor. Yaptığında ise 700 bin dolar alıyor.
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6. Kim Kardashian
Reality şov yıldızı Kim Kardashian, şüphesiz Instagram’ı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Tüm hayatını sosyal medyada gözler önüne sermekten çekinmeyen Kim, markaların da en sevdiği isimlerden biri. Sosyal medya sayesinde servetine servet katan Kim Kardashian, paylaşım başına 720 bin dolar talep ediyor.
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7. Cristiano Ronaldo
Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, Instagram’da tam 181 milyon takipçiye sahip. Büyük markalarla anlaşmalar yapan futbolcunun paylaşım ücreti ise 750 bin dolar.
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8. Kylie Jenner
Ve geldik listenin galibine; Kylie Jenner! En genç milyarder unvanının sahibi olan Kylie, sosyal medyadan nasıl para kazanılacağını çok iyi biliyor. 145 milyon takipçili Instagram hesabında yaptığı sponsorlu her paylaşım için se 1 milyon dolar alıyor.