Ünlü Sanatçılar Kasım Ayında Jolly Joker İstanbul Sahnelerinde!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEtkinlik Rehberi Ünlü Sanatçılar Kasım Ayında Jolly Joker İstanbul Sahnelerinde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Ünlü Sanatçılar Kasım Ayında Jolly Joker İstanbul Sahnelerinde!
Etkinlik Rehberi

Ünlü Sanatçılar Kasım Ayında Jolly Joker İstanbul Sahnelerinde!

Türkiye'nin en fazla konser yapan ve en fazla seyirciyi ağırlayan zincir mekânlarından Jolly Joker, sevilen sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Hakan Altun Konseri 6 Kasım’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da

Hakan Altun Konseri 6 Kasım’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da!

Türkiye’nin çok sevilen sanatçılarından Hakan Altun’u canlı performansla dinlemenin heyecanı, Jolly Joker Kartal İstMarina’nın muhteşem ambiyansıyla birleşiyor. 6 Kasım’da sahne alacak Hakan Altun, yıllardır dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla sevenlerini karşılayacak.

2Buray Konseri 9 Kasım’da Jolly Joker Vadistanbul’da

Buray Konseri 9 Kasım’da Jolly Joker Vadistanbul’da!

“İstersen” şarkısıyla hem dinleyicilerin hem de müzik sektörünün dikkatini çekerek büyük bir çıkış yakalayan Buray, en hit parçalarıyla Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde sevenlerinin karşısında olacak.

3Berkay, 9 Kasım’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da

Berkay, 9 Kasım’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da!

Türkiye’nin sevilen pop müzik sanatçısı Berkay, Jolly Joker Kartal İstMarina’ya geliyor!

Ey Aşk, Yaz, Gel Gel, Uygun Adım, Benim Hikâyem, Ele İnat, İzmirli, Dejavu gibi şarkılarıyla pop müziğe damgasını vuran şarkıcıyla eğlence dolu bir gece fırsatını kaçırmayın!

4Cem Adrian Konseri 13 Kasım’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da

Cem Adrian Konseri 13 Kasım’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da!

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, sevenleriyle 13 Kasım’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da buluşmaya hazırlanıyor.

5Koray Avcı Konseri 15 Kasım’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da

Koray Avcı Konseri 15 Kasım’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da!

Koray Avcı, yeni albüm şarkıları ve yorumladığı unutulmaz eserlerle Koray Avcı, sevenleriyle Jolly Joker Kartal İstMarina’da buluşuyor…

6Mabel Matiz Konseri 16 Kasımda Jolly Joker Vadistanbul’da

Mabel Matiz Konseri 16 Kasım'da Jolly Joker Vadistanbul’da!

Jolly Joker Vadistanbul, son dönemlerde farklı müziği ve sesi ile ilgi uyandıran Mabel Matiz’i ağırlayacak, muhteşem bir konser gecesi yaşanacak.

7Funda Arar Konseri 16 Kasım’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da

Funda Arar Konseri 16 Kasım’da Jolly Joker Kartal İstMarina’da!

Sevilen aşk şarkılarının başarılı yorumcusu Funda Arar, Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde şarkılarını seslendirmeye hazırlanıyor, bu konseri kaçırmayın!

Bu bir ilandır.

8Adamlar Konseri 17 Kasım’da Jolly Joker Vadistanbul Sahnesinde

Adamlar Konseri 17 Kasım’da Jolly Joker Vadistanbul Sahnesinde!

Albümleri ve özellikle canlı performansları ile çok sevilen grup “Adamlar”, birçok tarzı Türkçe sözlerle bir araya getirerek farklı bir müzik deneyimi sunuyor. 17 Kasım’da Jolly Joker Vadistanbul’da sahne alacak Adamlar’ın canlı performansı kaçırmaya gelmez.

İstanbul’da Kartal İstMarina ve Vadistanbul sahnelerinde müzik dolu geceler yaşatmaya devam eden Jolly Joker’in muhteşem konserlerine indirimli biletleri aşağıdaki linkten edinebilirsiniz.

İNDİRİMLİ BİLETLER İÇİN TIKLAYIN!
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlgili Haberler

Sıradaki Galeri
Son Günlerin En Tartışılan Sebzesi: Ispanağın Faydaları Neler?
Ünlü Sanatçılar Kasım Ayında Jolly Joker İstanbul Sahnelerinde!
Cilde Zarar Veren 8 Besin
Cildinizi Tahriş Edebilecek 6 Kumaş Çeşidi