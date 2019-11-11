Ünlü Müzisyenlerin İzmir Çıkarması!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Avrupa, Meksika, Hindistan ve Avusturalya'da 250'nin üzerinde konser veren güzel sesli sanatçı Melike Şahin, İzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
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15 Kasım’da Gaye Su Akyol Konseri…
Ooze Venue, farklı tarzı ve özel şarkılarıyla sevilen Sanatçı Gaye Su Akyol’u ağırlayacak, muhteşem bir konser gecesiyaşanacak. Bu keyifli akşamda yerinizi alın ve müziğin ritmine kapılın!
Bu bir ilandır.
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16 Kasım’da Levent Yüksel Konseri…
Ooze Venue sahnesinde çok özel bir akşam daha Levent Yüksel’le yaşanacak! Bu çok özel konserde sevenleriyle buluşacak olan Levent Yüksel, unutulmaz şarkılarıyla, anılara yerleşen bir konser vermeye hazırlanıyor.
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20 Kasım’da Şanışer Konseri…
Şanışer, sevilen eserleriyle Ooze Venue’de sevenleriyle buluşuyor! Çok ses getiren #susamam projesinde başı çeken isim olan Şanışer, İzmirliler’i de susmamaya davet ediyor.
Ooze Venue, konserleri bu kadarla sınırlı kalmıyor. Birçok ünlü sanatçıyı sahneye taşıyor.
Türkiye’nin sevilen sanatçılarından olan Hakan Altun’u canlı performansla dinleyeceğiniz, doyasıya eğleneceğiniz bu konserin her anı özel olacak! Muhteşem bir konser günü yaşamaya hazır olun.
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27 Kasım’da Emircan İğrek Konseri…
Son dönemin en çok konuşulan sanatçılarından Emircan İğrek, muhteşem bir konsere hazırlanıyor. “Nalan” şarkısıyla adını listelerin en üst sıralarına yazdırmaya devam eden Emircan İğrek, İzmirli hayranlarıyla şahane bir konserde buluşacak.
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30 Kasım’da Derya Uluğ Konseri…
Pop dünyasının sevilen ismi Derya Uluğ, Ooze Venue sahnesinde sevenlerin karşısında olacak. Hafta sonu bütün stresinizi üzerinizden atacağınız bir konser sizi bekliyor.
Ooze Venue, konserleriyle her gün ayrı bir konsere davetlisiniz. Bol eğlenceli bol keyifli anlara tanıklık edeceğiniz geceler için indirimlerden yararlanabilirsiniz. Bu linkten sevdiğiniz sanatçının konserini seçebilirsiniz.