Ã‡eÅŸitli renk ve tÃ¼rlerde sebzelerin ve meyvelerin tÃ¼ketilmesi Ã¶nemlidir. Meyveler de, iÃ§erdikleri besin Ã¶geleri ve miktarÄ± bakÄ±mÄ±ndan farklÄ±dÄ±r. Bu nedenle tÃ¼ketimlerinde Ã§eÅŸitlilik saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Genellikle, turunÃ§giller grubunda yer alan mandalina, portakal, greyfurt gibi meyveler ve Ã§ilekler vitamin C, kiraz, kara Ã¼zÃ¼m, karadut diÄŸer antioksidanlardan zengin iken; muz, elma gibi meyveler potasyumdan zengindirler.