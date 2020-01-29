TatlÄ±, parlak renkli turunÃ§giller, kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde hayatÄ±mÄ±za gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± getirir. TurunÃ§giller sadece lezzetli ve hoÅŸ deÄŸil aynÄ± zamanda saÄŸlÄ±ÄŸa birÃ§ok fayda saÄŸlayan bir meyve grubudur. Diyetisyen Salih GÃ¼rel, turunÃ§gillerin pek bilinmeyen faydalarÄ±nÄ± anlattÄ±.
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1
Kendilerine has kokularÄ±nÄ±n yanÄ±nda tatlÄ± ve ekÅŸi bir tada sahip olan iÃ§erdikleri C vitamini ile kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda bizi hastalÄ±klardan koruyan doÄŸal kurtarÄ±cÄ±larÄ±mÄ±z, turunÃ§gillerin saymakla bitmeyen faydalarÄ±nÄ± gelin birlikte inceleyelim.
2
Vitaminler ve mineraller bakÄ±mÄ±ndan zengindir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
BÃ¼yÃ¼me ve geliÅŸmede yardÄ±mcÄ±, deri, gÃ¶z, diÅŸ ve diÅŸ eti saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyucudurlar. AyrÄ±ca hastalÄ±klara karÅŸÄ± direncin oluÅŸumunda etkindirler.
3
Doygunluk hissi vermeleri, baÄŸÄ±rsaklarÄ±n dÃ¼zenli Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmalarÄ± sayesinde vÃ¼cut aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± denetiminde de faydalÄ±dÄ±rlar.
Dengesiz beslenmeye baÄŸlÄ± ÅŸiÅŸmanlÄ±k ve kalp-damar hastalÄ±klarÄ±, hipertansiyon, bazÄ± kanser tÃ¼rleri gibi kronik hastalÄ±klarÄ±n oluÅŸma riskini azaltÄ±rlar.Â Â Â Â Â
4
Ã‡eÅŸitli renk ve tÃ¼rlerde sebzelerin ve meyvelerin tÃ¼ketilmesi Ã¶nemlidir. Meyveler de, iÃ§erdikleri besin Ã¶geleri ve miktarÄ± bakÄ±mÄ±ndan farklÄ±dÄ±r. Bu nedenle tÃ¼ketimlerinde Ã§eÅŸitlilik saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Genellikle, turunÃ§giller grubunda yer alan mandalina, portakal, greyfurt gibi meyveler ve Ã§ilekler vitamin C, kiraz, kara Ã¼zÃ¼m, karadut diÄŸer antioksidanlardan zengin iken; muz, elma gibi meyveler potasyumdan zengindirler.
5
KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda insanlarÄ± soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan korur.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Kalsiyum iÃ§eriÄŸi yÃ¼ksektir. Bu nedenle kemikler iÃ§in oldukÃ§a faydalÄ±dÄ±r.Â
BÃ¶breklerde taÅŸ oluÅŸumunu engeller ve hali hazÄ±rda bulunanÂ kÃ¼Ã§Ã¼k taÅŸlarÄ±n bÃ¶breÄŸin iÃ§ yÃ¼zeyine tutunmasÄ±nÄ± engelleyici etki yapar.Â Â Â Â Â Â
6
Cildin daha parlak ve genÃ§ gÃ¶rÃ¼nmesine yardÄ±mcÄ± olur.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Enfeksiyon kaynaklÄ± ateÅŸ yÃ¼kselmesi durumunda, ateÅŸin azaltÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur.
MetabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±r. Bu nedenle obeziteye karÅŸÄ± etkilidir.Â Â Â Â Â
7
Limon baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m turunÃ§gillerin tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir etkisi vardÄ±r.
Fiziksel ve zihinsel bir dinÃ§lik kazandÄ±rÄ±r.
UyuÅŸukluÄŸu azaltÄ±r.
8
Konsantrasyonu artÄ±rÄ±yor.
Kemik iliÄŸinde kan Ã¼retiminin artmasÄ±na fayda saÄŸlÄ±yor.
Antioksidan ve flavanoid aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin olan turunÃ§giller zayÄ±flamaya yardÄ±mcÄ± olurken baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini de destekliyor.
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Ä°nflamasyona karÅŸÄ± da etkili olduÄŸu bilinen turunÃ§giller yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yor ve kilo kontrolÃ¼nde yardÄ±mcÄ± oluyor.