Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tırnaklarınızı Daha Hızlı Bir Şekilde Kurutmanın 7 Yolu
Oje sürmek çoğu kadının vazgeçilmezleri arasındadır fakat ojeyi sürmenin yanı sıra ojenin kurumasını beklemek çoğu kadın için büyük bir zaman kaybı olarak görülür. Ojeli tırnaklarınızı daha hızlı kurutmanızı sağlayacak önerileri sizlerle paylaşıyoruz.
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1. Saç kurutma makinesi
Bir çok evde bulunan saç kurutma makinası saçımızı kurutmanın yanı sıra tırnaklarımızı hızlıca kurutmamıza da yardım eder. Ojelerinizin kurumasını beklerken oluşabilecek bozulmaları önlemek için kesinlikle sıradan bir saç kurutma makinasından yardım almalısınız. Saç kurutma makinanızı çok fazla yaklaştırmadan en hafif seviyede veya soğuk seviyeye açarak kurutabilirsiniz.
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2. Soğuk su
Tırnaklarınıza oje sürdükten sonra tırnaklarınızı soğuk suyun altında tutmak ojenizin hızla kurumasına etki edecektir. Tırnaklarınız tamamen kurumadan önce birkaç kez daha suyun altına tırnaklarınızı tutmaya özen gösterin.
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3. Dondurucu
Eğer ojelerinizi suyun altına bile sokmaya zamanınız yoksa buzdolabının da ki dondurucu kısmına ellerinizi koyarak kurutabilirsiniz. Fakat bu yöntemle ellerinizin fazlasıyla soğumasına neden olabilirsiniz.
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4. Üfleyin
Oje kurutmada en sık kullanılan yöntem ojelerimizin olduğu kısmı üflemektir. Bunu evinizde dolaşırken veya herhangi bir işle uğraşırken yapmanız çok kolay ve etkilidir.
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5. Ojeyi daha ince katman sürün
Tırnaklarınız istediğiniz renge belki ulaşamayacak ama aceleniz varsa daha ince bir kat oje sürmeniz ojenizin daha hızlı ve kolay kurumasını sağlayacaktır.
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6. Bebek yağı
Parmaklarınıza oje sürdükten sonra 2 dakika boyunca bebek yağı sürerek bekletmek ojenizin daha hızlı kurumasını sağlayacaktır. Böylelikle bebek yağı ellerinizi de yumuşatmış olacak.
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7. Pişirme spreyi
Yemek spreyi yemeklerin tavaya yapışmasını önleyen bir spreydir. Pişirme spreyinin içerisindeki yağ tırnaklarınızın daha hızlı kurumasını sağlayacaktır.