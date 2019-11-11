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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGüzellik Reçeteleri Tırnaklarınızı Daha Hızlı Bir Şekilde Kurutmanın 7 Yolu
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Tırnaklarınızı Daha Hızlı Bir Şekilde Kurutmanın 7 Yolu
Güzellik Reçeteleri

Tırnaklarınızı Daha Hızlı Bir Şekilde Kurutmanın 7 Yolu

Oje sürmek çoğu kadının vazgeçilmezleri arasındadır fakat ojeyi sürmenin yanı sıra ojenin kurumasını beklemek çoğu kadın için büyük bir zaman kaybı olarak görülür. Ojeli tırnaklarınızı daha hızlı kurutmanızı sağlayacak önerileri sizlerle paylaşıyoruz.

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11. Saç kurutma makinesi

1. Saç kurutma makinesi

Bir çok evde bulunan saç kurutma makinası saçımızı kurutmanın yanı sıra tırnaklarımızı hızlıca kurutmamıza da yardım eder. Ojelerinizin kurumasını beklerken oluşabilecek bozulmaları önlemek için kesinlikle sıradan bir saç kurutma makinasından yardım almalısınız. Saç kurutma makinanızı çok fazla yaklaştırmadan en hafif seviyede veya soğuk seviyeye açarak kurutabilirsiniz.

22. Soğuk su

2. Soğuk su

Tırnaklarınıza oje sürdükten sonra tırnaklarınızı soğuk suyun altında tutmak ojenizin hızla kurumasına etki edecektir. Tırnaklarınız tamamen kurumadan önce birkaç kez daha suyun altına tırnaklarınızı tutmaya özen gösterin.

33. Dondurucu

3. Dondurucu

Eğer ojelerinizi suyun altına bile sokmaya zamanınız yoksa buzdolabının da ki dondurucu kısmına ellerinizi koyarak kurutabilirsiniz. Fakat bu yöntemle ellerinizin fazlasıyla soğumasına neden olabilirsiniz.

44. Üfleyin

4. Üfleyin

Oje kurutmada en sık kullanılan yöntem ojelerimizin olduğu kısmı üflemektir. Bunu evinizde dolaşırken veya herhangi bir işle uğraşırken yapmanız çok kolay ve etkilidir.

55. Ojeyi daha ince katman sürün

5. Ojeyi daha ince katman sürün

Tırnaklarınız istediğiniz renge belki ulaşamayacak ama aceleniz varsa daha ince bir kat oje sürmeniz ojenizin daha hızlı ve kolay kurumasını sağlayacaktır.

66. Bebek yağı

6. Bebek yağı

Parmaklarınıza oje sürdükten sonra 2 dakika boyunca bebek yağı sürerek bekletmek ojenizin daha hızlı kurumasını sağlayacaktır. Böylelikle bebek yağı ellerinizi de yumuşatmış olacak.

77. Pişirme spreyi

7. Pişirme spreyi

Yemek spreyi yemeklerin tavaya yapışmasını önleyen bir spreydir. Pişirme spreyinin içerisindeki yağ tırnaklarınızın daha hızlı kurumasını sağlayacaktır.

Kaynak fotoğraflar: Alamy, iStock
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