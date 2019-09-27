Terazi Yeni Ayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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28 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21:20’da Terazi burcunda yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay sonbaharın ilk yeni ayıdır. Yaşamın bugüne kadar size getirdiği kısıtlamalardan kaçmak ve yeni özgürlük alanı yakalamak için harika bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Yeni aylar insanın kendini yenilemesi ve gençleştirmesidir. Terazi yeni ayı bizlerin geçmiş kararlarının yeniden sorgulandığı ve bunlarla karşı karşıya kaldığımız durumları ifade ediyor.
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1
Satürn gezegeni ile güney düğümün kavuşumunu gerçekleştirdiği son yeni ay gerçekleşiyor. 2019 ocak ayında yaşanan olayları belki de temizlemeniz gerekiyor.
Aslında birçoğunuz 2019 nisan ayından beri hayatını değiştirmeye çalışıyor ama bunu başaramıyor olabilir, belki de engellendiğini düşünüyor ya da engellendi. Bu küçük direniş artık sona eriyor. Ah nisan ayında ne gördüğünü ya da ne hissettiğini bir bilselerdi…
Peki Terazi yeni ayı burçları nasıl etkileyecek? Uzman Astrolog Aygül Aydın anlattı...
2
KOÇ
Hayatınızı ilişkiler kanalıyla dönüştürme vakti geldi. Güç elde edebileceğiniz ve güçlü iş birlikleriyle gündeme geleceğiniz bir süreç başlıyor. Var olan ilişkilerinizde sorunlar yaşıyorsanız önemli farkındalıklar edinebilirsiniz. Yeni bir şey hayatınıza dahil oluyor gibi. Bu keyfi yakalayın.
3
BOĞA
Farklı bir yeni ay, kendinizi değiştirmek istediğiniz her konu için önemli bir hazırlık dönemi olarak görebilirsiniz bu süreci. Tazelenmek ve arınmak istediğiniz her konuyu hayatınızda değiştirebileceksiniz. Sizi yoran ve gücünüzü azaltan her şeyden kurtuluyorsunuz.
4
İKİZLER
Önceden kimsenin çözemediği bir soruyu ve konuyu çözmeye hazırlanıyorsunuz. Bu yeni ay hayatınızı en önemli noktasına taşıyor. Yaşam denen sahnede olmanız gereken yere geçiyorsunuz. Uzlaşma sağlayamadığınız her konuda önemli sonuçlara ulaşabileceksiniz. Sakinlik seviyenizi koruyarak harika bir şeyin içine giriş yapmaya hazırlıklı olun.
5
YENGEÇ
Yepyeni bir dönemin içine giriyorsunuz. Bu önce karanlık bir tünel gibi geliyor olabilir size. Aslında tünelin ucunda ışık olduğunu biliyor ve görüyorsunuz. Şimdi o tünelin ucundaki ışığın hevesine kapılıp giriş yapıyorsunuz. Doğru yoldasınız. Sunulan şeylere hazırlıklı olun. Sadece biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Ama tünelin sonu çok güzel…
6
ASLAN
Bu yeni ay ile bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bu esnada bunu nasıl daha önce fark etmediğiniz için kendinize kızabilirsiniz. Bazı şeyleri kapatmak bizim kendimizi iyi hissetmemize neden olabilir. Ama bu yeni ayda yüzleşmenin ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Eğitim hayatınızla ilgili yapmanız ve tamamlamanız gereken eksiklikler varsa önemli bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu dönemde dedikodu ve bazı söylemlerden dolayı zor durumda kalabilirsiniz, temkinli olun.
7
BAŞAK
Kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Sanki hayatınızda bir kargaşa var ama bunu nasıl çözüme götüreceğinizi bilmiyorsunuz. Yaşamın iyi yönlerini görme kısmını kaybetmiş gibisiniz. Şimdi bu yeni ay ile burada kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Yaşam içinde uğradığınız haksızlıkların rövanşını almaya hazır olun. Aşk hayatınız iyileşiyor.
8
TERAZİ
Burcunuzda oluşacak olan bu yeni ay artık yeni bir siz oluşturuyor. Kişisel imajınız ve görüntünüz değişebilir. İlişkilerinizde başarı elde ediyorsunuz. Şu ana kadar yaşadıklarınızı hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Başarılı olmanız, yaşamı kabul edip memnun olmanızla bağlantılı olacak. İşte o süreçte yeni bir kapı açılışı sizi değiştirecek.
9
AKREP
Bilinmeyen bazı gerçeklerle yüzleşebilir ve gizli kalmış ögelerin ortaya çıkmasıyla şaşırabilirsiniz. Tepkilerinizi ölçülü ve kontrollü gösterin. Arka plan konularınız ve herkesten gizlediğiniz oluşumlar varsa dikkat. Hayatınızda stres yaratacak bazı koşullar sağlığınızı etkileyebilir. Kendinizden şüphe etme fikri sizin geleceğe ilerlemenize engel olabilir. Korkularınızı bir kenara bırakmalısınız. Herkes emeğinin karşılığını alacaktır.
10
YAY
Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde yeni bir dönem başlıyor. Bir arkadaşınızı hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Hayattaki hedefleriniz, arzularınız ve önceliklerinizde değişiklikler olabilir. Hoş olmayan bir gerçeklik sizin kabul etmenizle olumlu bir şekle dönüşebilir. Tesadüf olarak düşündüğün ama aslında planlı olan sürprizlere hazırlıklı olmalısın.
11
OĞLAK
Kariyerde bir dönem bitiyor ve yeni bir dönem başlıyor. Önemli aşamalardan geçebileceğiniz sürpriz bir dönem. Yeni iş açılımları ve kariyer beklentileri içerisine girebilirsiniz. Var olan kariyerinizde sıkıntılı süreçleriniz varsa dikkat etmelisiniz. Yeni planlara ilerlemeye başlıyorsunuz.
12
KOVA
Bu yeni ayda üzerinizdeki sorumluluklarınızdan biraz yorulmuş olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bugüne kadar belki de omuzlarınızın bu yükleri taşıdığından çok emindiniz. Şimdi artık daha fazla taşımak istemiyorsunuz. Bunları dilediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Çünkü bu yeni ayda kendinizi mümkün oldukça rahatsız edici durumlardan uzaklaştırmak isteyeceksiniz. Bu da en doğal hakkınız. Bu yeni ayda patron sizsiniz.
13
BALIK
Ödemeleriniz ve borç dengeleriniz sizi daraltabilecek noktaya gelebilir. Finansal ilişkilerinizde ortaya çıkan bir krizi yönetmekte başarılı olacaksınız. Aşk hayatınız ve flörtlerinizde yüzeysel olan her konu derinlik kazanacaktır. Koşullarınızı başarı için ideal seviyede tutma fırsatı elde edeceksiniz. Uzun zamandır beklediğiniz o yeni değişime kendinizi hazırlayın!