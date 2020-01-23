Süt İstemeyenlere Müthiş Alternatif: Su Kefiri ve Faydaları

Su kefiri nedir? Fermante bir içecek olan kefir, çok eski zamanlarda Kafkas halkının uzun ömrünün sırrı olarak kabul edilir. Suyun mayalanmasından elde edilen kefir, içeriğindeki probiyotikler sayesinde hastalıklara karşı mucizevi etkilere sahiptir. Su kefiri de bildiğimiz kefir gibi ortaya çıkan ve içinde yer alan binlerce yararlı bakteri sayesinde bağırsak florasını düzenleyen çok önemli bir içecektir.



Su kefirini bildiğimiz kefirden ayıran tek şey içeriğinde süt bulunmamasıdır. İçeriğinde süt bulunmaması ise laktoz veya süt ürünlerine alerjiye sahip kişiler tarafından tüketilebilir olmasını sağlıyor. İçeriğinde süt bulunmasa da normal kefir kadar probiyotik özellik taşıyor. Ayrıca su kefiri, kefire karşı vegan bir alternatif olabilir.