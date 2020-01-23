MAHMURE ÖZEL
Süt İstemeyenlere Müthiş Alternatif: Su Kefiri ve Faydaları
Son yıllarda popüleritesi artan su kefiri, bitkisel kaynaklı olması sebebiyle süt kefirinden farklıdır. Geleneksel kefirin aksine Kafkas değil Meksika kökenlidir. Gelin su kefirini daha yakından tanıyalım…
Su kefiri nedir?
Fermante bir içecek olan kefir, çok eski zamanlarda Kafkas halkının uzun ömrünün sırrı olarak kabul edilir. Suyun mayalanmasından elde edilen kefir, içeriğindeki probiyotikler sayesinde hastalıklara karşı mucizevi etkilere sahiptir. Su kefiri de bildiğimiz kefir gibi ortaya çıkan ve içinde yer alan binlerce yararlı bakteri sayesinde bağırsak florasını düzenleyen çok önemli bir içecektir.
Su kefirini bildiğimiz kefirden ayıran tek şey içeriğinde süt bulunmamasıdır. İçeriğinde süt bulunmaması ise laktoz veya süt ürünlerine alerjiye sahip kişiler tarafından tüketilebilir olmasını sağlıyor. İçeriğinde süt bulunmasa da normal kefir kadar probiyotik özellik taşıyor. Ayrıca su kefiri, kefire karşı vegan bir alternatif olabilir.
Su kefirinin faydaları
Bağırsakları düzenlemeye yardımcı olur. Su kefiri yararlı bakterilerle doludur. Probiyotikler veya faydalı bakteriler bağırsak mikroflorasının dengesini koruyarak bağırsak sağlığınızı arttırır. Probiyotikler, sindiriminizi geliştirerek ve bağırsağınızın sağlığını hızlandırarak sağlığınız üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir.
Günlük beslenmenize su kefiri eklemek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Su kefiri, zararlı bakterileri ortadan kaldırarak ve idrar yolu enfeksiyonlarını azaltarak bağışıklık sisteminizi canlandırır. Ayrıca bu özelliğiyle grip gibi kış hastalıklarına ve birçok rahatsızlığa karşı sizi korur.
Aşırı kilolu olmak hayatımızın her alanını etkileyebilir bu yüzden kilomuzu ideal seviyede tutmaya özen göstermeliyiz. Su kefiri, epididimal yağda bulunan belirteç düzeylerini tüketerek yağ yakabilir. Ayrıca, obezitenin önüne geçmeye yardımcı olur.
Astım ve alerjiyi azaltmada da önemli bir rol oynar. Astım hastalarındaki solunum sıkıntısı, su kefiri ile hafifletilebilir.
Probiyotik besin tüketimi, diyabetik hastalarında kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, su kefirinin gazlı içeceklere oranla düşük şeker seviyesi, şeker hastaları için ideal bir içecek olmasını sağlar.
Su kefiri, antimikrobiyal ve probiyotik bolluk özelliği sayesinde, cilt rahatsızlıklarınıza inanılmaz bir çözümdür. Su kefiri kullanmak cildinizi gençleştirmeye yardımcı olabilir. Bunun yanında, yara iyileşme sürecini hızlandırarak bağ cilt dokusunun onarılmasına yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışma, kefir jel tedavisinin şiddetli yanık yaraları ve sonuçları üzerindeki etkinliğini göstermiştir.
Kanseri tetikleyen birçok olası neden vardır. Ön araştırmaya göre, su kefiri kanserle mücadelede rol oynayabilir. Yapılan bir deneye göre, su kefiri ile tepkimeye sokulan kanser hücresinin boyutunda azalma görülmüştür.
Hamilelik ve emzirme döneminde su kefiri tüketmeden önce bir uzmana danışmakta fayda var.
AIDS gibi bağışıklık sisteminizi zayıflatan bir hastalığa sahipseniz su kefiri tüketmeden önce doktorunuza danışmanız gerekir. Su kefirinin birleşimi, bu tür hasta bireylerde enfeksiyon birikmesine yol açabilir.
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy
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