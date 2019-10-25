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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKadın Sağlığı Stresle Başa Çıkmak İçin 5 Öneri
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Stresle Başa Çıkmak İçin 5 Öneri
Kadın Sağlığı

Stresle Başa Çıkmak İçin 5 Öneri

Stres, duyguları olumsuz etkileyerek hem ruhsal hem de fiziksel sağlığı olumsuz etkiliyor. Hayatta stres yaratan faktörlerden tamamen kurtulmanın mümkün olmadığını ancak stresi yönetmenin, zararlı etkisini azaltmak için önlem almanın kalp sağlığını koruduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erin Michos, stresle başa çıkmak için 5 öneride bulundu.

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Araştırmalar, stresin özellikle kadınların sağlığını olumsuz etkilediğini, kalp hastalıklarına yol açtığını ve var olan hastalıkları kötüleştirdiğini gösteriyor. Stres altında yaşayan kadınlar, aynı stres seviyesiyle yaşayan erkeklere göre, bir kalp krizinden sonra daha zor toparlanıyorlar. Bir süre sonra tatile çıkmak, sevdikleriyle bir arada olmak veya hayalindeki bir eve taşınmak bile kadınlar için mutluluk değil, stres kaynağı olabilir

2Stres kalp hızını, ritmini ve tansiyonu olumsuz etkiliyor

Stres kalp hızını, ritmini ve tansiyonu olumsuz etkiliyor

Stres ve korkularla başa çıkamayan kadınlar, kalp krizinden sonra daha fazla sağlık sorunu ve komplikasyonla karşı karşıya kalıyorlar. Stres ve korkular hastalandıktan sonra iyileşme sürecini de yavaşlatmakla kalmıyor, kalp hızını, ritmini ve tansiyonu da olumsuz etkiliyor.

3Stres insülin direncine neden oluyor, depresyon riskini arttırıyor

Stres insülin direncine neden oluyor, depresyon riskini arttırıyor

Sık sık terleyen avuç içleri ve mide rahatsızlıkları ise en önemli rahatsızlıklar arasında. Stres sadece ruhsal durumumuzu olumsuz etkilemekle kalmayıp, tansiyonumuzu yükselten ve kalp hızını arttıran adrenalin hormonunun da vücutta salgılanmasına yol açıyor. Strese bağlı olarak salgılanan bir diğer hormon ise kortizol. Stres hormonu olarak bilinen kortizolün yüksek seviyelerde olması kan şekerini de yükselterek insülin direncine yol açıyor. Bu durum da diyabet, kalp hastalıkları ve depresyon riskini artırıyor.

İşte stresle başa çıkmak için kadınlara 5 öneri...

4Sevdiklerinizle görüşün, sosyalleşin

Sevdiklerinizle görüşün, sosyalleşin

Sosyal yaşamdan uzak durmanın, kendini insanlardan soyutlamanın kalp hastalıkları riskini artırdığını gösteren pek çok bilimsel çalışma var. İnsan içine çıkmamak, kendini izole etmek ve yalnız kalmak insanı hareketsizlik, sigara kullanımı gibi kalp hastalıklarına yol açan riskli davranışlara itebiliyor.

5Egzersiz yapın

Egzersiz yapın

Egzersiz, “mutluluk hormonu” olarak da bilinen endorfin salgılanmasını sağlıyor. Endorfinler ruh halini olumlu etkiledikleri gibi, genel sağlığı da düzeltip kalp sağlığını koruyorlar. Amerikan Kalp Cemiyeti kalp sağlığı için haftada 5 kez, günde 30 dakikalık yürüyüş veya aerobik egzersiz öneriyor. Hareketli bir yaşam tarzı için 20-8-2 kuralına uyulmalı. Yani her 20 dakikalık oturma süresinden sonra, 8 dakika ayakta durulmalı ve 2 dakika yürümeli. Ayrıca her gün en az 10 bin adım atılmalı.

6Sağlıklı beslenin

Sağlıklı beslenin

Strese girince iştahınız açılıyor ve yemek yiyerek stres atmaya çalışıyorsanız yanınızda sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun. Strese girdiğinizde abur cubur tüketmeyin ve öğünlerinizi önceden planlayın.

7İyimser olun

İyimser olun

Yapılan pek çok araştırma iyimser olmanın sağlık açısından faydalarını ortaya koyuyor. İyimser insanlar, kalp ameliyatlarından sonra da daha çabuk iyileşiyorlar.

8Kendinizi ihmal etmeyin

Kendinizi ihmal etmeyin

Genellikle kadınlar, hayatlarının merkezine çocuklarını, eşlerini veya arkadaşlarını koyarak kendilerini sık sık ihmal ederler. Oysa öncelikle kendinize ve sağlığınıza dikkat etmeniz çok önemli. Sağlıklı beslenmeye, egzersiz yapmaya ve hobilerinize vakit ayırmaya özen gösterin.

9Türkiye’de kadınlarda erkeklerden daha çok kalp hastalığı görülüyor

Türkiye’de kadınlarda erkeklerden daha çok kalp hastalığı görülüyor

Yıllarca kalp hastalıklarının erkek hastalığı olarak değerlendirildiğinin altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürsel Ateş, “Evde kalan eşin daha stresten uzak ve düzenli bir hayat sürdüğü için daha az risk taşıdığı düşünülüyordu. Bu düşünceler halen devam ediyor. Türkiye’de toplam kalp hastalığının kadınlarda görülme sıklığı yüzde 7,3 iken erkeklerde ise yüzde 6,2. Kadınlarda özellikle hipertansiyon ve romatizmal kalp hastalıkları daha fazla görülüyor. Koroner kalp hastalığının görünme oranı ise kadınlarda yüzde 3,5 erkeklerde yüzde 4,1 civarında” dedi.

Kaynak fotoğraflar: Alamy

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