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GeriSpor Fitness Strese Savaş Açın! İşte Strese iyi Gelen 4 Egzersiz
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Strese Savaş Açın! İşte Strese iyi Gelen 4 Egzersiz
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Strese Savaş Açın! İşte Strese iyi Gelen 4 Egzersiz

Biz farkında olmadan sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen stres ruh halimizi bozarken aynı zamanda bağışıklık sistemimizi tehlikeye atar ve bizleri hastalık riski altında bırakır. Peki, stres gerçekten bu kadar kötü bir şey mi? Günlük yaşantımızı ve iş hayatımızı derinden etkileyen stresten kaçmanın bir yolu var mı?

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İşte stresi önlemek için yapılması gereken 4 egzersiz…

2YÜZME

YÜZME

Suyun içinde olmak hangimizin stresini yok etmez ki? Düzenli olarak yüzmek, günlük yaşamın sorunlarından sizi uzaklaştırmasının yanı sıra kondisyonunuzu artırır, kaslarınızı güçlendirir.

3KICK BOKS

KICK BOKS

Yeteri kadar yoğun, stresli bir işiniz varsa ve etrafınızda sizi iyi hissettirecek iyi bir şeyler bulamıyorsanız o halde sizi kick bok ile tanışmaya davet ediyoruz. Kum torbasına atacağınız tekmeler ve yumrukların sizi nasıl rahatlatacağını tahmin bile edemezsiniz. Kafanıza taktığınız şeyleri kum torbasına attığınız yumrukta bırakıp, hayatınıza enerjik ve zinde bir şekilde devam edebilirsiniz.

4KOŞU

KOŞU

Stresle mücadelenin en iyi yollarından biri de koşudur. Özellikle açık havada yapılan koşular zihni rahatlatır.

5YOGA

YOGA

Yoganın, nefes almayı sağlayan sakinleştirici bir özelliği vardır. Bununla birlikte yoga, strese iyi gelen egzersiz rutinlerinin başında gelir. Yoga esnasında vücut bir nevi yavaşlar. Günlük hayatın stresleri yüzünden sürekli olarak kaç ya da savaş halinde olan vücudumuzun ritmi düzelir, fiziksel ve psikolojik rahatlık hissederiz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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