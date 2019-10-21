Sonbahar Yorgunluğuna İyi Gelen Kırmızı Besinler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dinlenmekle geçmeyen, kas ve hormonel sistemimizi de etkisi altına alan kronik yorgunlukla baş etmek için birçok faktöre dikkat etmek gerekiyor. Stresle baş etmek, düzenli bir uyku ve sağlıklı beslenmek bu konuda başı çekiyor.
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1
SONBAHAR YORGUNLUĞUNA KARŞI KIRMIZI BESİNLER
Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı sonbaharda görülen kronik yorgunluğa karşı beslenmenin önemini ve neler tüketilmesi gerektiğini anlattı.
2
KIRMIZI ÜZÜM
Sonbaharın gelişi ile birlikte belki havaların erken kararmasının da etkisi ile halsizlik, yorgunluk ve uykusuzluk gibi pek çok durum değişikliğini beraberinde getirebiliyor. Ancak bu kronik yoğunluğu küçük desteklerle atlatmak ve kışa depresif bir durumda girmemek elimizde. Bu konuda en iyi savaşçı kırmızı üzümdür. Tam bir enerji deposu olan kırmızı üzüm hafızayı güçlendirme açısından da etkilidir.
3
Salatanıza kırmızı üzüm ekleyin
Kırmızı üzümde çok fazla sayıda antioksidan vardır. Kırmızı üzümün çekirdeği ve kabuğu da oldukça değerlidir. Yüksek miktarda resveratrol antioksidanı içeren kırmızı üzüm “gençlik molekülü” olarak anılır. İster meyve olarak ara öğünde isterseniz de öğününüzde salatanıza artı bir malzeme olarak ekleyebilirsiniz. Beyin fonksiyonlarını gelişmesinde oldukça etkili içeriklere sahip olduğu bilinmektedir.
4
Kuşburnu ile C vitamini depolarınızı doldurun
Sonbahar döneminde soğuk algınlıkları kaçınılmazdır. Yaşanan bu soğuk algınlıkları kişinin depresif ruh halinin ve yorgunluğunun artmasına da yol açar. Bunun için öncelikle hastalıklara karşı doğal antibiyotik deposu olan sağlıklı besinler tüketilmelidir. C vitamini kaynağı olan kuşburnu hem bağışıklık sistemini destekler hem de enerji vererek sizi kışa hazırlar. Soğuk algınlığı ve gribe karşı oldukça etkili bir koruyucudur. Portakala kıyasla daha fazla c vitamini içerir.
5
Eklem ve kas ağrılarını en aza indirmek için nar tüketin
Nar, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin sağlık deposu bir meyvedir. Sindirim sistemini de düzenleyerek metabolizmayı güçlendirir. B ve K vitaminleri, omega-3 yağ asitleri, demir, magnezyum, fosfor, potasyum içerir. Sonbaharda yorgunluğuna kas ve eklem ağrıları gibi tablolar eşlik eder. Bunu engellemek için nar ya da nar suyu tüketebilirsiniz.
6
Magnezyum deposu nar ile eklem ve kas problemlerinizi en aza indirebilirsiniz. Genellikle bu dönemde uyku problemleri de magnezyum eksikliğinden kaynaklanır. Nar ile magnezyum depolarınızı güçlendirebilirsiniz. Nur suyu, antioksidan etkisiyle beyin hücrelerini de korumaktadır.
7
Strese karşı her gün bir avuç kızılcık
Kronik yorgunluk yaşamamak adına öncelikle güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekir. Bunun için karbonhidrat, protein ve yağ gibi temel besin öğeleri dengeli bir şekilde tüketilmedir. Bunun dışında da meyve ve sebzelerle sağlıklı bir beslenme tipi sağlanmalıdır. Özellikle likopen ve antosiyanin içeren kırmızı renkli sebze ve meyveler bu dönemde sağlıklı bir diyetin en önemli parçalarıdır.
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Örneğin 100 gramı ortalama 64 kalori olan kızılcık da bu konuda önemli besinlerdir. Kronik yorgunluk içinde görülen boğaz ağrıları için etkilidir. Her gün bir avuç kızılcık tüketmeniz strese karşı vücut sisteminizi güçlendirir ve zihinsel fonksiyonlarınızı korur.