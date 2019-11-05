Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son Günlerin En Tartışılan Sebzesi: Ispanağın Faydaları Neler?
Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum açısından önemli bir kaynak olan ıspanağın beslenmedeki yerine değindi.
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İstanbul’da 108, Tekirdağ’da 22 kişinin zehirlenmesiyle gündeme gelen ıspanak, son günlerin en çok konuşulan sebzesi oldu. Yapılan incelemelerde ıspanağa karışan yabancı otların zehirlenmeye yol açtığı tespit edildi.
Uzmanlar, ıspanağın vücudumuz için gerekli olan önemli bir kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum mineralleri kaynağı olduğunu belirtiyor. Göz sağlığından kemik sağlığına kadar pek çok yararıyla dikkat çeken ıspanak, beyin sağlığını koruyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
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Düşük kalorili ve doyurucudur
Özellikle vücudumuz için gerekli olan kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum mineralleri açısından önemli bir kaynak olan ıspanakta bulunan mineraller vücudun işlevi için önemli yere sahip.
Ispanağın bir porsiyonu 100 gram olup sadece 23 kaloridir. Ispanak yemeği ise günlük 6-8 yemek kaşığı tüketildiğinde günlük 1 porsiyon olup sadece 76 kaloridir. Ispanak, düşük kalorili olması ve doyurucu bir besin olması nedeniyle faydalıdır.
Yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda vücudumuz için yararlı lif (posa) bulunuyor. Ispanakta bulunan protein miktarı yüksek olsa da hayvansal kökenli olmadığı için çok kaliteli bir protein kaynağı değildir.
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Anti kanser özelliğine sahip
Ispanak, sahip olduğu flavonoidler açısından da oldukça zengin. Ispanak, ayrıca bir antikanserojeniktir . Günümüzde yapılan araştırmalar, ıspanağın mide ve cilt kanserine neden olan hücrelerin ortadan kalkmasına yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Ispanağın ayrıca agresif prostat kanserine karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır.
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Ispanak göz sağlığını korur
Ispanağın içerdiği A vitamini, antioksidanlar, katarakt ve yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan göz sorunlarına karşı etkili olduğu ispatlanmıştır.
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Kemik sağlığını korur
Ispanak kemik sağlığını korumak için hayati önem taşımaktadır. K vitamini bakımından zengindir. Vegan bireyler için süt ve süt ürünlerine alternatif sayılabilecek kalsiyum içerir. Osteoporozun önlenmesinde bolca süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. Aynı zaman da ıspanak gibi kalsiyum içeren besinlerin tüketilmesi kemik sağlığını korumaktadır. Bu özelliği de ıspanağın faydaları arasındadır.
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Ispanak hipertansiyonu engeller
Potasyum içeriğinde, düzenli olarak ıspanak tüketmek, hem sinirlerin gevşemesini sağlar hem de hipertansiyonun sağlıklı seviyede tutulmasına yardımcı olur.
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Beyin sağlığını korur
Düzenli olarak ıspanak tüketmek, beynin ve zihnin sürekli genç ve aktif kalmasını sağlar. Ispanak sinir sisteminde hormon üretimini destekleyen folat, K ve C vitaminlerini içermektedir. Beyin sağlığı için gerekli olan yağ ve asit oranlarını dengeleyerek beyin sağlığına katkıda bulunur. Böylece, ıspanak davranışsal ve bilişsel sorunların düzeltmesi için ciddi anlamda fayda sağlar.
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Sindirim sistemi ve mideye faydalıdır
Ispanak tüketimi genel anlamda sindirim sistemi sağlığını ve özellikle de mide sağlığını destekler. İçerdiği beta karoten ve C vitamini, serbest radikallerin zarar verdiği kolon hücrelerini korumaya yardımcı olur.
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Ispanak kan basıncı düşürür
Ispanağın bol miktarda içerdiği peptitler, kan basıncının düşmesini sağlar.
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Ispanak bağışıklık sistemini güçlendirir
A vitaminini fazla içeren ıspanak, bu özelliği sayesinde mukoza zarlarının korumasını sağlar. Bunun dışında solunum yolunu koruyan ıspanak, enfeksiyon hastalıkları ile de ciddi anlamda mücadele eder. Ayrıca sindirim sistemi organları ve özellikle bağırsak sağlığını koruması bağışıklık sisteminin hastalıklarla mukavemetine katkı sağlamaktadır.
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Anemiyi önler
Ispanak demir açısından zengindir. Vücudun tüm hücrelerine oksijen taşıyan hemoglobinin bir bileşeni olarak demir, hücrelere enerji sağlamak için çok gereklidir.
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Cilt sağlığına faydalıdır
Cilt ve deri vücudun tümünü kaplayan en büyük ve en hassas organıdır. Cilt sağlığımızı koruyabilmemiz için bazı temel besinlere ihtiyacımız vardır ve ıspanak bu noktada harika bir alternatiftir. Ispanak A vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini gibi hayati mineraller ile doludur. Bu yüzden ıspanak cilt sağlığında önemli bir rol oynar.
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Böbrek hastaları doktorlarına danışarak tüketmeli
Böbrek hastalarının ıspanak tüketip tüketemeyecekleri konusunda mutlaka doktorlarına danışması gerekiyor. Hastalığın seviyesi, kişiye göre değişiklik göstermesi nedeniyle ıspanak tüketimi noktasına farklı sonuçlar çıkarabilir. Çok fazla ıspanak tüketmek, gut artrit gibi hastalıklara yatkın kişiler için çok tavsiye edilmez, bunun sebebi de ıspanağın vücudumuzda ürik asit seviyesini arttırması ve vücutta eklem ağrıları, iltihaplanma ve şişmeye neden olarak gut hastalığının şiddetlenmesine neden olmasıdır.
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Yumurta ve yağsız kıymayla pişirilmeli
Ispanak etli pişirilmesi halinde ek yağ ilave edilmeden ama etsiz pişirilecekse 1 kg ıspanağa 1 yemek kaşığı zeytinyağı konularak pişirilmeli. Aşırı yağ ile pişirilmesi ıspanağın faydalarından istifa etmeyi mümkün kılmamaktadır. İçerisinde yumurta veya yağsız kıyma ekleyerek protein miktarı arttırılabilir.
Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Pexels, Pixabay