Sizi Sandığınızdan Daha Fazla Sevdiğinin 5 İşareti

Önemli tarihleri hatırlıyorsa Erkekler, özel günlere biz kadınlar kadar önem vermeyebiliyor. Ancak bir erkek gerçekten değer verdiği bir kadın ile ilgili tarihleri unutmaz. Doğum gününüz, işte yapacağınız önemli sunumun günü ya da bitirme sınavınızın tarihini biliyor ve size destek oluyor mu?