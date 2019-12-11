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GeriAşk Sizi Sandığınızdan Daha Fazla Sevdiğinin 5 İşareti
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Sizi Sandığınızdan Daha Fazla Sevdiğinin 5 İşareti
Aşk
MAHMURE ÖZEL

Sizi Sandığınızdan Daha Fazla Sevdiğinin 5 İşareti

Erkekler, kadınlara oranlara duygularını dile getirme konusunda daha içlerine kapanıklardır. Sözlerden ziyade davranışları ile aşklarını belli ederler.

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Partnerinizin sizi yeterince sevmediğini düşünüyorsanız davranışlarını gözlemleyin. Sizi sandığınızdan daha fazla sevdiğini gösteren 5 ilginç işareti aşağıya bırakıyoruz.

2Size dokunmak için fırsat kolluyorsa

Size dokunmak için fırsat kolluyorsa

Ne kadar uzakta durduğunuz önemli değil, sizinle fiziksel temas kurmanın bir yolunu bulacak. Komik olduğunu söylediğiniz bir şeye gülerken yüzünüze dokunması, saçınız yüzünüze düştüğünde düzeltmesi ya da beklemediğiniz anda gelen sıcak bir sarılma... Hepsi iyiye işaret!

3Gözleri hep üzerinizdeyse

Gözleri hep üzerinizdeyse

Hayal edin; bir toplulukta arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Kafanızı kaldırdığınızda doğrudan onunla göz teması kuruyorsunuz. Ya da onunla konuşurken gözler hep gözlerinizde. 

4Sizin için her zaman zamanı varsa

Sizin için her zaman zamanı varsa

Bir insanın diğerine verebileceği en kıymetli şey zamanıdır. Her ihtiyacınız olduğunda yanınızdaysa, sizinle sık sık plan yapmak istiyorsa gerçekten değer veriyor demektir. 

5Önemli tarihleri hatırlıyorsa

Önemli tarihleri hatırlıyorsa

Erkekler, özel günlere biz kadınlar kadar önem vermeyebiliyor. Ancak bir erkek gerçekten değer verdiği bir kadın ile ilgili tarihleri unutmaz. Doğum gününüz, işte yapacağınız önemli sunumun günü ya da bitirme sınavınızın tarihini biliyor ve size destek oluyor mu?

6Sizin yanınızda her zamankinden daha fazla gülüyorsa

Sizin yanınızda her zamankinden daha fazla gülüyorsa

Çok fazla gülmeyen partneriniz en çok sizin yanınızda kahkaha atıyorsa haberler güzel demektir. Unutmayın; insanlar en çok mutlu oldukları kişilerle gülerler.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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