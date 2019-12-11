Sizi Sandığınızdan Daha Fazla Sevdiğinin 5 İşareti
Erkekler, kadınlara oranlara duygularını dile getirme konusunda daha içlerine kapanıklardır. Sözlerden ziyade davranışları ile aşklarını belli ederler.
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1
Partnerinizin sizi yeterince sevmediğini düşünüyorsanız davranışlarını gözlemleyin. Sizi sandığınızdan daha fazla sevdiğini gösteren 5 ilginç işareti aşağıya bırakıyoruz.
2
Size dokunmak için fırsat kolluyorsa
Ne kadar uzakta durduğunuz önemli değil, sizinle fiziksel temas kurmanın bir yolunu bulacak. Komik olduğunu söylediğiniz bir şeye gülerken yüzünüze dokunması, saçınız yüzünüze düştüğünde düzeltmesi ya da beklemediğiniz anda gelen sıcak bir sarılma... Hepsi iyiye işaret!
3
Gözleri hep üzerinizdeyse
Hayal edin; bir toplulukta arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Kafanızı kaldırdığınızda doğrudan onunla göz teması kuruyorsunuz. Ya da onunla konuşurken gözler hep gözlerinizde.
4
Sizin için her zaman zamanı varsa
Bir insanın diğerine verebileceği en kıymetli şey zamanıdır. Her ihtiyacınız olduğunda yanınızdaysa, sizinle sık sık plan yapmak istiyorsa gerçekten değer veriyor demektir.
5
Önemli tarihleri hatırlıyorsa
Erkekler, özel günlere biz kadınlar kadar önem vermeyebiliyor. Ancak bir erkek gerçekten değer verdiği bir kadın ile ilgili tarihleri unutmaz. Doğum gününüz, işte yapacağınız önemli sunumun günü ya da bitirme sınavınızın tarihini biliyor ve size destek oluyor mu?
6
Sizin yanınızda her zamankinden daha fazla gülüyorsa
Çok fazla gülmeyen partneriniz en çok sizin yanınızda kahkaha atıyorsa haberler güzel demektir. Unutmayın; insanlar en çok mutlu oldukları kişilerle gülerler.