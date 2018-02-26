Siyah Turpun İnanılmaz Faydaları

Cilt Sağlığı İçin Yararlıdır Parlak ve sağlıklı bir cilt elde etmek için ihtiyacınız olan ilk şey, temiz bir iç sistemdir. Kanınız mikroplar ile dolu ise, cildinizin bunu açıkça yansıtmasına şaşırmamalısınız. Siyah turp, böyle bir durumda size fazlasıyla yardımcı olabilir. İçerdiği vitamin B, çinko ve fosfor sayesinde etkili bir kan temizleyicisi olarak çalışır ve vücudumuzdaki atık maddelerin yanı sıra her türlü toksini de ortadan kaldırır. Sonuç olarak sık sık siyah turp tükettiğiniz taktirde vücudunuza detoks etkisi sunarak kusursuz bir güzelliğe sahip olursunuz.