Siyah Sarımsak Yağının Faydaları Nelerdir?

Siyah sarımsak yeni bilinen bir sarımsak türü olup yurt dışında kullanımı oldukça fazla olan bir bitkidir. Ülkemizde de yavaş yavaş tanınmaya başlayan siyah sarımsaktan elde edilen yağ birden çok faydasıyla bilinmekte.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Siyah sarımsak içerisinde birçok vitamin ve mineral madde içerir. Siyah sarımsak yağı 17 tür amino asit içermesinin yanında, B vitamini de ihtiva eder. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir, çinko ve manganez gibi mineral maddeler de bulundurur. İşte güzellikten sağlığa siyah sarımsağın faydaları...
2
Hastalıklara karşı koruyor
Hastalıklara karşı koruma sağlar. Siyah sarımsağın içindeki antioksidan maddelerin normal sarımsağa göre iki kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Antioksidan maddeler hücreleri hastalıklara karşı korur, birçok kronik hastalıkları engeller. Antioksidan maddeler sayesinde kalp hastalıkları, Alzheimer, romatoid artrit gibi rahatsızlıklara karşı vücut korunur.
3
Şeker Hastalığına Karşı İyi Gelir
Şeker hastalığı, kalp hastalığı, böbrek rahatsızlığı, görme bozuklukları, sinir hasarı gibi farklı rahatsızlıklara sebep olabilir. Siyah sarımsak yağındaki güçlü antioksidanlar diyabete karşı koruma sağlar.
4
Kolesterolü Dengeler
Kolesterolü düşürücü etkisiyle kalp hastalıklarına karşı da korur.
5
Alerjik Reaksiyonlara, Virüslere Ve Enfeksiyonlara Karşı Koruma
Ciltteki alerjik reaksiyonlar için rahatlama sağlar. Doğal bir antibiyotik olarak kabul edilir ve enfeksiyonlara, virüslere karşı korunmaya yardım eder.
6
Karaciğeri İyileştirir
Karaciğerdeki iltihaplanmayı ve alkol hasarını geçirmeye yardım etmesi siyah sarımsak yağının faydaları arasındadır.
7
Kabızlığı Engeller
İçerdiği bakteriyel hücreler sayesinde kabızlığı önleyici bir etkisi vardır.
8
Soğuk Algınlığı
Kışın getirdiği sorunlardan biri olan soğuk algınlıkları için de doğal bir antibiyotik görevi gören siyah sarımsak yağı, bu konuda çok etkilidir.
9
Alzheimer Rahatsızlığına Karşı Koruma Sağlar
Yaşlılığın getirdiği en büyük sorunlardan biri de akli dengenin yavaş yavaş bozulmasıdır. Siyah sarımsak yağı sayesinde bu hastalığın bir adım önüne geçebilirsiniz.
10
Yaşlanmayı Giderici Etkisi Vardır
Güzellik ve kozmetik sektöründe de içerik bölümlerinde yer alan siyah sarımsak yağı cildi gençleştirmekle kalmayıp kırışıklıkların da önüne geçiyor.
11
Kan Basıncını Dengeler
Siyah sarımsak yağı, kan basıncını dengeleyerek daha sağlıklı bir gün geçirmemize yardımcı oluyor.
12
Saç
Saçların bakımında da kullanılan siyah sarımsak yağı, kepek oluşumunu engelleyerek saçların yumuşak olmasını da sağlıyor.