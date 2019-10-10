Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İş görüşmesi, düğün, okul veya önemli bir görüşmeden önce sivilce çıkması çoğu insanın korkulu rüyasıdır. Bazı besinler ise sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve sivilcenin hızlı bir şekilde yok olmasına yardım eder. İşte sivilce oluşumunu engelleyecek 10 besin...
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1
1. Su
Bol bol su içmek sivilceden kurtulmak için çok önemli bir faktördür. Meyve sularının, çorbalarının veya sodaların içerdiği sulardan bahsetmiyoruz, normal içme suyundan yeterli miktarda tüketmelisiniz. Su cildinizi nemli tutarak sivilceye neden olan kimyasalların temizlenmesine yardımcı olur.
2
2. Yeşil çay
Yeşil çay antioksidan kaynağı aynı zamanda anti-enflamatuar kimyasaların kaynağıdır. Yeşil çay içmek aknenin kızarıklığını, şişkinliğini ve ağrısını alır. Ayrıca cilt bozulmalarını önler.
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3. Yaban mersini, böğürtlen veya ahududu
Bir avuç kadar taze (dondurulmamış) lezzetli meyveler, betakaroten gibi antioksidanlar ve cilt iyileştirici kimyasalların kaynağıdır. Yaban mersini, böğürtlen ve ahududu tüketmek cildinizdeki sivilceleri yok edecektir.
4
4. Avokado
E vitamini bakımından lezzetli olan bu yeşil meyve cildinizin canlılığını arttırarak, cildinizi iltihaplardan korur. Ayrıca avokado tüketerek cildinizi doğal yollarla nemlendirme etkisine kavuşturabilirsiniz.
5
5. Süt
Sağlıklı bir cilt için hem A vitamini hem de D vitamini açısından süt tüketmek çok faydalıdır. Ayrıca kadınlar için harika bir kalsiyum kaynağıdır.
6
6. Soya fasulyesi
Soya içerdiği östrojen sayesinde cildin onarılmasını, daha güçlü ve esnek olmasını sağlıyor. Kalsiyum, demir, çinko, fosfor ve magnezyum içermesi sağlıklı bir yaşam ve cilt için oldukça etkili.
7
7. Kepekli tahıllar
Ekmek ve makarna gibi tahıl içeren yiyecekler selenyumun kaynağıdır. Tahıllı yiyecekler tüketmek akneyi temizler ve oluşmasını önlemekte etkilidir.
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8. Zeytinyağı
Zeytinyağı ve susam yağı, cildinizi besler ve sivilce oluşumuna karşı sizi koruyarak sivilcelere karşı direnç gösterir.
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9. Karpuz
Karpuzu hem tüketmek hem de cildinize maske yapmak mümkün. Karpuz yemek vücudunuza bol bol vitamin sağlar. Karpuz kabuğunu hafifçe yüzünüze ovarak masaj yapmanız cildinizi yumuşatır ve pürüzsüzleşmesine yardım eder.
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10. Kafeini azaltın
İçinde kafein bulunan soda, kahve ve çayı çok tüketmemeye çalışın. Kafein idrar söktürücü etkisi olduğundan dolayı ihtiyacınız olan suyu dışarı atmanıza sebep olarak sivilce oluşumuna sebep olabilir. O yüzden kafeinli içecekler tüketirken bol bol su içmeye de özen gösterin.