"Seni Seviyorum" Demek Kadar Anlamlı 8 Davranış

Kadın erkek ilişkilerinin süregeldiği dönemden beri iki tarafın birbirinden ne kadar farklı olduğu anlatılır. Ancak ne kadar farklı olursak olalım, "seni seviyorum" cümlesini duyduğumuz anda mutlu oluruz, kalan her şeyi geri plana atabiliriz. Bir de en az "seni seviyorum" demek kadar etkili olan davranışlar var. Partnerinize söylemenin ötesinde her an bunu hissettirebileceğiniz davranışlar... Siz siz olun güzel şeyler söylemekten sakın geri durmayın ama "seni seviyorum" demek anlamlı olan 8 davranışa da bir göz atın.
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1
Önceliğiniz sevdiğiniz insan olsun. Özellikle onunla beraberken tüm ilginizi ve dikkatinizi ona verin.
2
Onun için bir şeyler yapın. Mesela, yeteneğiniz olmasa bile ona kendi ellerinizle yemek yapın ve baş başa vakit geçirin. Emek vererek yaptığınız yemek, en iyi hediyeden bile daha değerlidir.
3
İlişkilerde zaman geçtikçe taraflar birbirine eskisi kadar özen göstermeyebiliyor. Siz siz olun onunla görüşürken her zaman giyiminize önem verin. Ara ara da sevdiğiniz insan için özel olarak giyinin, hazırlanın.
4
Aldığı kararlarda daima yanında olun ve desteğinizi esirgemeyin. Başarıları karşısında iltifat edin, başarısız olursa da teselli edin. Ama ne olursa olsun yanında olun.
5
Sizin yaptığı şeyler için ya da yardım ettiği küçük şeyler için bile teşekkür etmeyi ihmal etmeyin.
6
Yapılan araştırmalar, sevdiğiniz bir insana sarılmanın sizi mutlu ettiğini ortaya koydu. Öte yandan sarılmak, sevginizi göstermenin en güzel yollarından biridir. Sevgilinize sıkıca sarılın.
7
Beraber plan yapmak, zamanın çoğunu birlikte geçirmek çok hoş. Ama iki tarafın da özel alanı olmalı. Onun özel alanına müdahale etmeyin ve kendi hayatı olduğunu da unutmayın.
8
Hayatınızla ilgili bir karar alırken sevdiğiniz insandan da tavsiye alın, fikrini sorun. Bu ona çok özel hissettirecektir.