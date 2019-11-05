Selüliti Azaltmanın Püf Noktaları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yanlış beslenme, hareket etmeme, genetik gibi pek çok sebepten ötürü selülit meydana gelebiliyor. Selülitlerinizin özgüveniniz üzerinde olumsuz etkilerde bulunmasına izin vermeyin!
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1
Selülit oluşumunu engelleyen, var olanları ise yok eden yöntemleri aşağıya bırakıyoruz.
2
Bronzlaşma
Eğer açık tene sahipseniz selülitleriniz daha belirgin bir şekilde gözükür. Daha koyu tenli kişilerde selülit daha az göze çarpar. Bronzlaşmak selülitlerinizin dikkat çekmesini önleyecektir.
3
Masaj
Selülitten etkilenen bölgenizi daha az görünür kılmak oldukça mümkündür. Düzenli olarak kullanabileceğiniz bir masaj aleti edinin. Masaj yaparak selülit alanını uyarmaya yardımcı olacaksınız ve cildinizde yumuşak, sıkı, daha parlak ve pürüzsüz bir görünüm elde edeceksiniz.
4
Yeşil çay
Yeşil çay, güzellik ve sağlık açısından zengin bir gıda olmasıyla bilinir. Antioksidanlar bakımından çok zengindir ve vücudun toksinlerden kurtulmasının yanı sıra metabolizmayı hızlandırmada oldukça etkilidir. Bazı selülitler kilo kaybıyla birlikte oluşur ve yeşil çay sayesinde özellikle bacaklarınızda ve diğer bölgelerinizde selülit oluşumunu engellemiş olursunuz.
5
Şekerli içeceklerden kaçının
Şeker ve glikoz tüketimi, genel sağlığınız ve selülitleriniz için hiç sağlıklı değildir. Her türlü gazlı içeceklerden de kaçının ve bunların yerine bol bol su ve yeşil çay tüketin.
6
Doğal çözümler
Eğer tüm bunlara rağmen selülitlerinizi azaltmada başarılı olamadıysanız doğal çözümleri de denemenizi öneririz. Selülitlerden doğal yollarla kurtulmanızı sağlayacak yöntemlerini öğrenmek için aşağıdaki tariflerden yararlanabilirsiniz.
7
*Vücut fırçaları yardımıyla selülitli bölge fırçalanmalıdır. Bu sayede kan dolaşımı artar ve cilt uyarılarak canlandırılır. Hücreler yenilenir. Sadece derinizin kızarıklık ya da tahriş oluşmayacak şekilde fırçalamanızı tavsiye ediyoruz.
*Bol bol su için. Su içmek vücudu toksinlerden arındırır. Cilde parlaklık ve nem verir.
*Somon balığı tüketin. Somon balığı içeriğinde yağ hücrelerini parçalayan antioksidanlar içerir. İçerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde cilde pürüzsüz bir görünüm sağlar.
*Yosunlu krem kullanabilirsiniz. Yosun içerikli kremler ve losyonlar selülit tedavisi için oldukça etkilidir.
*Düzenli olarak egzersiz yaparak fazla yağlarınızdan ve selülitlerinizden kurtulabilirsiniz. Özellikle kalça ve bacaklarınızı yoğun olarak hareket ettireceğiniz egzersizleri yapmaya özen gösterin.