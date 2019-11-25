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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Şehrin Yoğun Temposuna Kısa Bir Masaj Molası Verin!
Etkinlik Rehberi

Şehrin Yoğun Temposuna Kısa Bir Masaj Molası Verin!

Metropollerde yaşam hızlı ve yorucu oluyor. Çoğumuz bütün gün trafik, kalabalık ve iş temposuna katlanmak zorunda kalıyoruz. Hayat koşuşturmasına yetişmeye çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor ve televizyon karşısında uykuya yenik düşüyoruz. Yaşam kalitenizi arttıracak çözümler arıyorsanız masaj bu seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

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Masajlarla yenilenmek ve rahatlamak için linki tıklayınız!
2Anadolu Yakasındaki En Popüler Spa Merkezlerinde Ruhunuzu Tazeleyin.

Anadolu Yakasındaki En Popüler Spa Merkezlerinde Ruhunuzu Tazeleyin.

İstanbul hayatında uzun ve kısa mesafeler önemlidir. Bu şehirde zamanın değerini iyi bilenler, her saati ve dakikayı düşünürler. İşte bu yüzden Avrupa Yakası’nın en çok tercih edilen spa merkezlerini sizin için sunuyoruz.

3Nerolie Spa & Fitness

Nerolie Spa & Fitness

Mimarisiyle sizi büyüleyecek olan Nerolie Spa & Fitness'ta, uzman terapistler eşliğinde doğu ve batının mistik yöntemleriyle sunulan Aromaterapi, Bali ve İsveç masajlarıyla cildinizi ve ruhunuzu dinlendireceksiniz.

Bu bir ilandır.

4Park Inn by Radisson İstanbul Asia Kavacık Qualia Spa

Park Inn by Radisson İstanbul Asia Kavacık Qualia Spa

Park Inn by Radisson İstanbul Asia Kavacık Qualia Spa’nın masaj ritüelleriyle, kalite ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla ruhunuzu ve bedeninizi arındıracak ve yorgunlukları üzerinizden atacaksınız. Kendinizi yenilenmiş ve enerjik hissedeceksiniz.

5
“İşte buna ihtiyacım var diyorsanız” bu fırsatı kaçırmayın!
6Tama.Ki

Tama.Ki

Japonların masaj konusunda ne kadar uzman olduklarını duymuşsunuzdur. Bu benzersiz deneyimi mutlaka siz de yaşamalısınız. Üstelik Japonların pürüzsüz cilt güzelliğinin sırrını öğreneceğiniz cilt bakımıyla siz de cazibeli yanınızı keşfedeceksiniz.

7
Masajın hayatınıza kattığı büyük değişimi görmek istiyorsanız bu linki tıklayın.
8Akasya Sou Spa & Wellness

Akasya So'u Spa & Wellness

So'u Spa & Wellness'ta sizin rahatlığınız için her şey düşünülmüş ve planlanmış. So’u sınırları içerisine girdiğiniz andan itibaren tüm detaylar, size sakinliğin cennetini sunmak için dizayn edilmiş.

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So’u çalışanları, sadece bedeninize değil, aynı zamanda zihninize ve duygularınıza da hitap etmek için içeriye attığınız ilk adımınızdan itibaren size eşlik edecekler.

10
Kendinizi şımartmak ve yaşamın hızlı akışını biraz olsun yavaşlatmak istiyorsanız linki tıklayınız.
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