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GeriÜnlü Kombinleri Scarlett Johansson BAFTA Stili
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Scarlett Johansson BAFTA Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

Scarlett Johansson BAFTA Stili

2020 BAFTA Ödülleri’nde iki ayrı kategoride adaylığı olan Scarlett Johansson, 1920’ler tarzındaki pembe tüylü ve payetli elbisesiyle kıvrımlarını sergileyip herkesi büyüledi.

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35 yaşındaki başrol oyuncusu Scarlett, dün gece BAFTA'da kırmızı halıyı süslerken, 1920'lerin modasından tüylü bir elbise giydi.

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Scarlett aday olduğu her iki kategoride de galibiyet elde edemedi ancak kırmızı halıda oldukça dikkat çekti.

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Marriage Story filminin oyuncusu, pembe balık formlu uzun elbisesinin cesur uyluk dekoltesi ile seksi görünüyordu.

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Ünlü yıldız metalik topuklularıyla da seksi görünümünü tamamladı.

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Sarışın güzel, topuz yaptırdığı saçını sallantılı uzun küpeleriyle tamamladı.

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Scarlett Johansson’ın pembe elbisesi kum saati formundaki vücudunun her detayını ön plana çıkardı.

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Elbise Versace marka özel dikim bir elbiseydi.

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Fotoğraflar: AFP, REU

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